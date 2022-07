La ola de calor está marcando récords de temperaturas y provoca en los tres primeros días 84 fallecimientos

La ola de calor que asfixia desde el martes a prácticamente toda España ha provocado en los primeros tres días 84 muertes atribuibles a las altísimas temperaturas que están marcando valores récord y que, a pesar de un ligero alivio el martes próximo, volverán a subir a partir del miércoles de la próxima semana.



El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado este viernes de que se pueden atribuir 84 fallecimientos entre el 10 y el 12 de julio a las altas temperaturas registradas durante esos tres días. Pese al alivio térmico del martes, las temperaturas continuarán siendo aún muy altas la próxima semana; el miércoles se recuperarán y continuarán elevadas, aunque aún no se puede hablar de una nueva ola de calor, ha señalado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Cayetano Torres.



Según Torres, la situación de hoy es prácticamente igual a la de ayer, con aire extremadamente cálido procedente del desierto que trae temperaturas extremas, que en algunos casos están batiendo récords. Por ejemplo, Ourense registró ayer 44,1 grados -el día 12 ya marcó la más alta registrada hasta entonces, 43,3: en Zamora, 41,8 grados, y en Ponferrada se alcanzaron los 41 grados, la mayor desde hace 70 años.



Más temperaturas históricas son las de Salamanca, 40,8 grados récord frente a los 39,8 del 24 de julio de 1993 y Valladolid, con 40,6 grados, unas décimas más que el récord anterior, que data del julio de 1998. En la Comunidad de Madrid, en la estación de la Aemet en el parque del Retiro se registraron 40,7, lo que supone igualar la efeméride del 14 de agosto de 2021; en Navacerrada con 33,4 de máxima -récord de temperatura por encima en 1,4 (un grado con 4) de los 32 grados registrado el 29 de junio de 2019.



En Andalucía, en Sevilla se registraron 44,3 grados; mientras en Castilla-La Mancha, en Talavera se registraron 44,9. En la Comunidad Valenciana, en Onteniente se registraron 41,2 y en el valle del Ebro se superaron los 40 grados. Según los registros de la Aemet, en Galicia además se produjeron tormentas que dejaron 45 litros en Monforte. Las mínimas de la pasada madrugada han sido extremadamente altas, según el portavoz de la Aemet, y se registraron en Madrid 25,3 grados; en Extremadura en algunos puntos no bajaron de los 28 grados; en Andalucía, en Cádiz la mínima no bajó de los 27 grados.

Para este viernes, la Aemet ha activado el aviso rojo en Ourense, por temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados, y en las vegas del Guadiana, igualmente con 44 grados.



En Madrid se prevén valores entre 40-41 grados; en el valle del Tajo 43; en Andalucía 43 grados; en el valle del Ebro 41; en puntos de Castilla y León 40; en Castilla-La Mancha rondarán entre los 40-41.



Las mínimas estarán por encima de los 24 grados en el valle del Guadalquivir; de los 22-23 grados en el sur peninsular y por encima de los 20 grados en zonas de Castilla y León. Las temperaturas bajarán muy ligeramente en el valle del Tajo y Guadalquivir, y en Cataluña, en la zona del bajo Ebro.



Para el sábado, las temperaturas en algunos puntos de Galicia alcanzarán los 39 grados; en Cantabria (38), en Castilla y León se superarán los 40, en Madrid (40), en el Ebro (42), en Andalucía algunos puntos registrarán 43 grados y en el este de Castilla-La Mancha (38).



El domingo la situación meteorológica permanece prácticamente igual, según el portavoz de la Agencia.



El lunes, se prevé que la DANA que está afectando a España se mueva hacia el nordeste, lo que traerá un ligero alivio de las temperaturas en la mitad oeste y noroeste.



No obstante, a partir de la mitad de la semana entrante se prevén nuevamente temperaturas muy altas. El Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta amarilla por las condiciones meteorológicas en la capital y ha ordenado el cierre del Retiro y otros ocho parques entre las 15:00 y las 18:00 horas de este viernes. En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad ha declarado la alerta sanitaria por la ola de calor extremo y el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, ha anunciado la intensificación de la vigilancia ante el riesgo de incendios.



El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha recordado hoy a las comunidades autónomas su deber de aplicar las restricciones necesarias para evitar incendios forestales.