Nuria de Gispert “asume el error” de llamar cerdos a los líderes de los partidos constitucionalistas

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha asegurado este lunes que pone la Creu de Sant Jordi --que se le concedió el martes y aún no ha recibido-- a disposición del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el Govern.

En una carta abierta al Govern recogida por Europa Press, ha señalado que esta distinción debe de estar lejos de toda polémica que puedan promover aquellos a quien "les molesta cualquier forma de catalanidad expresada de manera normal, pacífica y festiva", ha avanzado El Punt Avui.

La carta llega días después de la polémica porque la expresidenta del Parlament copiara un mensaje en su perfil de Twitter en el que se comparaba a dirigentes de PP y Cs con cerdos, y por el que pidió disculpas: "Asumo el error".

He suprimit el twit que tan enrenou ha creat. Mai he volgut dir porcs a ningú. I em dol que molta gent ho hagi volgut veure aixi. La composició a què es fa referència no és meva. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 2 de mayo de 2019

Tras borrar el mensaje, De Gispert ya había rectificado: "He suprimido el tweet que tanto revuelo ha creado. No he querido llamar cerdo a nadie. Y me duele que mucha gente lo haya querido ver así. El montaje al que hacía referencia no es mío".