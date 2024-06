El nuevo presidente del Consejo de Navarra defiende la neutralidad de la institución "ajena a la refriega política"

El nuevo presidente del Consejo de Navarra, José Luis Goñi, ha defendido el trabajo "silente y ajeno a la refriega política" de la institución que debe estar regida "por la cualificación técnica, neutralidad política e imparcialidad". "No expresamos opinión política, sino jurídica", ha remarcado.

Goñi ha tomado posesión del cargo este viernes en un acto que ha tenido lugar en el Archivo Real y General de Navarra y que ha contado con la participación de la presidenta de Ejecutivo foral, María Chivite.

También han estado presentes el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; los consejeros del Gobierno foral, Félix Taberna, Ana Ollo, Mari Carmen Maeztu y Óscar Chivite; el teniente de alcalde de Pamplona, Joxe Abaurrea, y representantes de las distintas formaciones políticas, entre otras autoridades.

En su intervención, Goñi ha destacado que es un "gran honor acceder a la presidencia de esta distinguida institución" que asume con "profunda humildad" y "abrumado por el peso de la responsabilidad". "No hay mayor honor para un jurista de la Comunidad foral que presidir una institución con la historia, prestigio y relieve como el Consejo de Navarra", ha expresado.

De los integrantes del Consejo ha esperado "colaboración y ayuda para producir dictámenes justos y equilibrados". "Deseo que entre nosotros prime el espíritu de consenso y busca de las soluciones compartidas que ha presidido esta institución en la etapa anterior", ha manifestado.

Ha recordado que el año que viene el Consejo de Navarra celebrará el 25 aniversario de su puesta en marcha, tiempo en que "se ha ido consolidando como una de las instituciones de referencia al servicio de la Comunidad foral, reencarnando los valores de un Estado de Derecho". "El Consejo de Navarra no sólo contribuye a garantizar el funcionamiento objetivo de la actuación administrativa frente a las leyes, es además garantía de realidad objetiva de la actuación de las distintas Administraciones de la Comunidad foral frente a los particulares", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que al Consejo acuden "a menudo los ciudadanos cuando se ven indefensos o reclaman por daños sufridos como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de la Administración, en particular en el ámbito sanitario".

Ha precisado que el Consejo de Navarra no tiene "capacidad decisoria" porque "no somos un órgano jurisdiccional". "La función consultiva no está relacionada con el poder, sino con el saber y con el recto entender del ordenamiento jurídico", ha subrayado. "Nos limitamos a emitir juicios de constitucionalidad y de legalidad sobre proyectos normativos y sobre la actuación de las Administraciones públicas navarras", ha apuntado.

José Luis Goñi ha defendido que "la credibilidad de la institución se sostiene en el rigor y la confianza depositadas por la ciudadanía navarra en el buen interpretar de la verdad; y la confianza de la institución se sostiene en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos", que "nos la tenemos que ganar a diario "con lealtad, independencia y recto criterio".

El presidente del Consejo de Navarra ha destacado que la ley "nos exige neutralidad e imparcialidad y a ello nos debemos" desde "la diversidad de criterios y sensibilidad para preservar la dignidad y autoridad de esta institución".

La institución, ha dicho, "debe servir con objetividad al interés general" que "no es uniforme" porque la sociedad "está estructurada de forma pluralista". Así, el Consejo debe "reconocer la regla de lo justo en una realidad social plural" y "hacer posible la cohabitación de las diversas sensibilidades y expectativas sociales".

De la misma manera, ha señalado que el Consejo "no está para cubrir lagunas" ni "hacer interpretaciones voluntaristas". "No se le puede pedir otra cosa que la recta interpretación de la norma. Pero es obvio también que debe descubrir el sentido auténtico de las palabras y el texto normativo propuesto por el legislador", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Igualmente, ha explicado que su función "no es sólo negativa, de ver si hay encaje en el ordenamiento jurídico o no, sino hacer lecturas posibilistas dentro de la legalidad e interpretar las propuestas normativas tratando de encontrar criterios razonables para hacer viables las propuestas normativas desde el respeto al ordenamiento jurídico".

Goñi ha resaltado que el trabajo del Consejo "es silente y ajeno a la refriega política" porque debe estar regido "por la cualificación técnica, neutralidad política e imparcialidad". "No expresamos opinión política, sino jurídica, aunque también debemos entrar a valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad constitucional", ha reseñado.

Ha cerrado el acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha comenzado su intervención dando las gracias al presidente del Consejo saliente, Alfredo Irujo, por su labor durante casi siete años dedicados a "preservar el correcto funcionamiento de la institución" y velando por "la exhaustiva aplicación del derecho para que nuestras instituciones y las entidades consultantes sentaran sus bases políticas sobre el suelo firme".

A José Luis Goñi le ha agradecido por "continuar con tan necesaria labor" y ha considerado que su "brillante currículum" es "un buen preludio de la trayectoria que hoy inicias". "La labor que ejercéis forma parte del necesario cumplimiento del ordenamiento jurídico y del compromiso que como navarras y como navarros asumimos para el buen desarrollo del autogobierno de nuestra comunidad", ha subrayado.

"Sin esos pilares básicos nos faltarían las raíces sobre las que asentar de un modo firme y seguro nuestro desarrollo formativo, normativo y ejecutivo", ha destacado Chivite, que ha deseado al Consejo de Navarra y a su nuevo presidente "que continuéis por el buen camino transitado hasta ahora, sirviendo de faro y guiando por la senda de la exquisita aplicación del derecho".