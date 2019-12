La nueva serie de moda sobre la que han hablado el Rey Felipe VI y Pablo Iglesias

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha revelado este miércoles que en el encuentro mantenido con el rey Felipe VI ha hablado de política española e internacional y también de series, en concreto de "The Loudest Voice", protagonizada por Russell Crowe, sobre el fundador de Fox.

Tras reunirse con el rey Felipe VI en la ronda de consultas para la investidura, Iglesias ha asegurado que ha sido un encuentro "muy cordial" con una persona que "tiene una gran inteligencia política" y con la que siempre le resulta "muy interesante hablar".

Iglesias ha asegurado que ha hablado con el rey de series, como en otras ocasiones, y en concreto de "La voz más alta", una serie que ha considerado "muy interesante" y que, ha resumido, "cuenta la historia de Roger Ailes al mando de Fox News".

La serie consta de una primera temporada de ocho capítulos y está basada en el libro "The Loudest Voice in the Room", de Gabriel Sherman, sobre las acusaciones de acoso sexual que propiciaron la dimisión de Ailes.

Me recomendó @jesusmarana ver “The loudest voice”. No sólo explica cómo funcionan los medios de comunicación reaccionarios. También explica sus apoyos, el fin del periodismo y señala lo que tendrá enfrente cualquier gobierno que quiera ser simplemente democrático pic.twitter.com/NDmiOemRfC — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 30, 2019

"Esa manera de hacer comunicación se ha convertido por desgracia en un paradigma en la política y el periodismo", ha reflexionado Iglesias, que no es la primera vez que habla sobre ficciones televisivas con Felipe VI, a quien recomendó "En el corredor de la muerte" en la ronda de consultas de septiembre.

El líder de Podemos regaló en abril de 2015 a Felipe VI, durante su visita oficial al Parlamento Europeo, donde él era eurodiputado, una caja con las cuatro primeras temporadas de la serie "Juego de Tronos".