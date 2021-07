La nueva ministra de Transportes reguló los precios de alquiler en su ciudad, medida por la que lucha Podemos

La alcaldesa de Gavá (Barcelona), Raquel Sánchez, se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar las rentas durante 5 años, una política regulatoria que Podemos lucha por llevar a la ley de vivienda de la que ahora ella será responsable como ministra.

En la dirección de Podemos han acogido con cautela el nombramiento como titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de esta representante del PSC -en sustitución de José Luis Ábalos-, con la que su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tendrá que negociar ese punto del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, en el que su antecesor no cedió.

A la espera de lo que propone la nueva ministra, el movimiento de vivienda vinculado a los morados ha empezado a pedirle que sea consecuente y extienda la regulación catalana, que está recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha señalado en Twitter el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera: "la nueva ministra encargada de impulsar la Ley de Vivienda aprobó hace pocas semanas que Gavà siga regulando el precio del alquiler durante 5 años. Confiamos en que será consecuente y no cederá a las presiones de los fondos buitre. Toca blindar y extender la regulación vigente".

Por su parte, Fernando Barreda, del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, ha dicho a Efe que, como alcaldesa, Sánchez ha avalado el "pelotazo inmobiliario" que supone el Plan de Ponent de Gavá, pero que también en su municipio se ha aprobado la regulación de rentas por 5 años, lo que a su juicio indica que es una política "capaz de lo peor y de lo mejor".

Barreda ha sostenido que la nueva ministra "no tiene peso en el PSC, así que hará lo que le manden". También opina que si los socialistas "quieren bajarse los pantalones en el tema de la regulación y Ábalos ha dicho que los suyos no, la han puesto a ella para hacerlo porque no se juega mucho".

La portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, también se ha referido a ese asunto en su cuenta de Twitter: "como alcaldesa declaró su municipio área tensionada y reguló el precio de los alquileres. Ahora, tiene la oportunidad de extender la medida al resto del estado con la Ley de Vivienda".

Desde Facua, la organización de consumidores cercana a Podemos, han dicho que esperan "que la nueva ministra que será responsable de impulsar la ley de vivienda garantice que los precios del alquiler puedan regularse en las zonas tensionadas" y que "será así si sigue con las mismas políticas que ha desarrollado como alcaldesa de Gavá".