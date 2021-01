¿Nos sobran las vacunas? Los motivos detrás de la venta de 30.000 dosis a Andorra

Este martes hemos sabido que existe un convenio entre el Ministerio de Sanidad y Andorra, por el que el Principado va a recibir un total de 30.000 vacunas de Pfizer y BioNTech que comprará a España al mismo precio por el que fueron adquiridas. El acuerdo se firmó el pasado 15 de enero y también fue necesario el consentimiento de la farmacéutica para llevar a cabo la operación.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado esta misma mañana que se trata de "un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar un contrato con las farmacéuticas".

El Boletín Oficial del Estado (BOE), por su parte, asegura que son un conjunto de negociaciones que se llevan a cabo por la Unión Europeo y que pone de manifiesto "la necesidad" de que algunos países del entorno puedan beneficiarse "del acceso a las vacunas que garantizan esos contratos". En el marco de estas negociaciones para la compraventa de vacunas entran en juego los países del Espacio Económico Europeo como Noruega, Islandia y Liechtenstein, así como los pequeños países situados en el corazón de la UE como Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, que dependen de sus vecinos para poder proveerse de medicamentos.

Tal y como se ha asegurado esta misma mañana, la Unión Europea acordó que fuera España la responsable de facilitar las vacunas de Pfizer correspondientes a Andorra. Algo que también hará de igual manera Francia, pero en este caso facilitará al Principado una remesa de vacunas de la farmacéutica estadounidense Moderna. De hecho, la UE va a destinar el 5% de todas las vacunas adquiridas al proyecto de vacunación internacional, que servirá para administrar las dosis a refugiados, personas desplazadas y solicitantes de asilo en países en desarrollo.

Un convenio internacional que el Gobierno ha presentado como el Plan de Acceso Universal, por el que se pretende "contribuir a la vacunación mundial pendiente el apoyo al acceso rápido a la vacuna de los países y las personas con mayor dificultad". De hecho, el objetivo es "impulsar un acceso justo, equitativo y universal" de la vacuna contra la covid-19.

Así es como Italia se hará cargo de las vacunas de San Marino y Ciudad del Vaticano.Francia de Mónaco y Andorra, y finalmente España facilitará, como hemos sabido hoy, miles de vacunas al Principado. El convenio sirve para facilitar a estos pequeños países el acceso a las dosis, ya que según el Ministerio de Sanidad necesitan un "pequeño número de dosis". En este sentido también se tiene en cuenta "el tamaño de mercado y la no disponibilidad de dosis extra fuera de los grandes contratos".

Una acción que ha sido celebrada en Twitter por el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la "distribución equitativa de vacunas" contra la covid-19. Asimismo ha indicado que el mundo "necesita estar protegido frente al virus", gracias a lo cual, según sus palabras, "hemos salvado muchas, muchas vidas" y conseguiremos "vencer a esta pandemia".

Muchas gracias #Spain, for putting your commitment to equitable #COVID19 vaccine distribution into action. ALL #healthworkers around the world need to be protected against the virus. Thanks to them, we have saved many, many lives and will beat this pandemic. #ACTogetherhttps://t.co/9HCG0mjRzL