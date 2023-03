Negueruela: "Mientras PP puso impuesto al sol y Vox niega cambio climático, el PSOE protege territorio y medio ambiente"

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo advierte que el 28M "están en juego el modelo económico, social y territorial"

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, ha explicado que "mientras el PP puso un impuesto al sol y Vox niega el cambio climático, los socialistas protegen con leyes el territorio y el medio ambiente", contraponiendo de este modo lo que está en juego en las elecciones del próximo 28 de mayo que, según ha apostillado, "es el modelo económico, social y territorial de Baleares".

Negueruela se ha manifestado en este sentido, en la clausura de la Conferencia Política del PSOE Menorca, durante la que ha defendido el "modelo abierto, de diálogo social y negociación colectiva" del PSIB frente a otras formaciones que "no dicen qué políticas harán ni los pactos a los que llegarán tras las próximas elecciones municipales y autonómicos del 28 de mayo".

"Los socialistas somos un partido de gobierno, capaz de hacer avanzar y transformar las islas en una comunidad con un modelo social, que reparte de manera más justa su riqueza y que protege el territorio y el medioambiente, porque lo hemos demostrado en estos años", ha destacado, antes de advertir que la campaña electoral que se avecina será "compleja, sin nada decidido hasta el último día" y reivindicar, "porque hay mucho en juego", la necesidad de "salir a las calles a explicar, ilusionar y movilizar a la sociedad".

"La alternativa a un gobierno liderado por un partido demócrata como el socialista, que dice qué va a hacer y lo hace, es complicada porque no todo el mundo dirá las políticas que va a hacer ni los pactos que hará. Hay ejemplos claros de ello, como se ha evidenciado en el debate por la reforma de las pensiones. El PP dice que esta es insostenible pero no qué va a hacer. Quieren hacer ruido, contaminar el debate, hacer creer que el Gobierno de España está a la deriva pero no es verdad", ha resaltado Negueruela, incidiendo en que "los socialistas, tanto en Baleares, como en España, están centrados en hacer reformas troncales, para conseguir un marco de equilibrio".

Por ello, ha instado a los socialistas de Menorca a "tensionar en positivo" para "evitar que se destruya todo lo logrado". "Construir es un proceso lento, que requiere de tiempo, destruir sin embargo puede hacerse en dos consejos de gobierno", ha precisado, concluyendo que precisamente esto es lo que está en juego.