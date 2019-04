Navarra Suma: "Si hace 4 años el voto del centro-derecha hubiera estado unido hoy no gobernaría Bildu en Pamplona"

La candidata de Navarra Suma al Senado Amelia Salanueva ha apelado este lunes al "voto eficaz y al voto unido" y ha manifestado que "si hace cuatro años el voto del centro-derecha hubiera estado unido, como lo hacemos ahora en torno a Navarra Suma, hoy no gobernaría Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ni Joseba Asiron sería el alcalde".

En un acto electoral frente el Consistorio de la capital navarra, Salanueva ha señalado que "votar unido es garantía de éxito" y ha indicado que "la ley electoral en España premia la unidad de voto y castiga la división, como creemos que también lo hará la sociedad navarra, que va a premiar a los tres partidos de Navarra Suma".

La candidata ha señalado que "Navarra Suma debe tener el mejor resultado para defender Navarra y evitar que Sánchez gobierne con los que quieren que Navarra desaparezca y para evitar que los nubarrones de desaceleración económica que se asoman por el horizonte se conviertan en un problema serio".

Según ha dicho, "para que Navarra y España sigan siendo lo que son hoy, Sánchez no puede seguir en el Gobierno". "Navarra necesita un Gobierno de España que entienda la singularidad del régimen foral y necesitamos un Gobierno foral que no sea la delegación del Gobierno vasco en Navarra", ha manifestado, para añadir que "primero hay que conseguir que Sánchez no vuelva a gobernar para que en mayo tampoco lo haga Barkos".

Por su parte, el también candidato al Senado de Navarra Suma Alberto Catalán ha indicado que el 28 de abril habrá que elegir entre "dos alternativas reales de representación parlamentaria, por un lado los independentistas que gobiernan nuestra Comunidad y por otro lado Navarra Suma".

Catalán ha defendido la Constitución española y el Amejoramiento del Fuero y ha criticado que "ayer mismo Arnaldo Otegi venía a Navarra a celebrar el Aberri Eguna, el día de la patria vasca, totalmente fuera de lugar y de contexto". "Se evidencia que no se respeta la voluntad mayoritaria de los navarros, que saben que Navarra no es Euskadi y que Navarra no pertenece a ninguna quimera nacionalista", ha dicho.

El representante de Navarra Suma ha abogado por hacer "frente" al independentismo. "Si no se quiere perder ningún voto y si se quiere que cuente el voto de los navarros que creen en la Navarra del Amejoramiento y la Constitución el voto es para Navarra Suma", ha dicho, para apuntar que "esa será la forma de echar de las instituciones navarras a Uxue Barkos".