Muchas dudas y pocas certezas en la desaparición de Marta Calvo

Una semana después del ingreso en prisión de Jorge Palma, principal sospechoso de su muerte, la Guardia Civil, la UCO y la Policía Nacional se vuelcan en la búsqueda del cuerpo de la joven valenciana. Fuentes de la investigación confirman a COPE que en los próximos días se hará una nueva inspección al domicilio de Manuel donde se le perdió la pista el 7 de noviembre. 'Hay cosas -nos dicen- que no nos cuadran'.

A medida que pasan los días crece el desasosiego entre los investigadores que llevan este caso por la aparición del cuerpo de Marta o de partes del mismo si se confirma lo dicho ante la Guardia Civil por el único sospechoso de su muerte: que la descuartizó. Son conscientes de que el calendario corre en su contra y por eso, desde el pasado viernes, por su complejidad un equipo de la Unidad Central Operativa se ha incorporado a la investigación mano a mano con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia a la que al principio solo supervisaba lo que ya había hecho. Conjuntamente están investigando no solo la desaparición de Marta sino también la de la Wafa, una joven a la que se le pierde la pista el 14 de noviembre en la localidad de Carcaixent pero que es de Pobla Llarga, una población situada en la misma comarca en donde vivía Jorge. La policía nacional, por su parte, se está encargando de indagar un poco más la muerte de dos prostitutas en abril y junio en la localidad de Ruzafa. Las dos murieron por sobredosis de cocaína. En esa llamada 'fiesta blanca'. Las dos estuvieron con Jorge.

Manuel Bruque

LAS DUDAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MARTA

Equipos especializados llevan días buscando el cuerpo de la joven tanto en el pueblo de Manuel y alrededores como en el vertedero de Dos Aguas. Una búsqueda infructuosa en la que hay cosas que, nos cuentan, no les encajan. Por ejemplo, Jorge dijo a la Guardia Civil que después de desmembrar el cadáver lo había tirado en bolsas a varios contenedores de la localidad de Silla. En ellos, sin embargo, no se ha encontrado nada. Como tampoco se ha encontrado nada en las 170 toneladas de basura que ya se han removido. Hay muchas dudas también sobre el lugar de la muerte y donde la habría descuartizado. Y es que aunque el caso está bajo secreto de sumario en principio no hay rastro de sangre en esa casa de Manuel. La han peinado de arriba a abajo y en los próximos días prevén inspeccionarla otra vez.

Otro punto extraño es el aspecto con el que Jorge se entregó a la Guardia Civil el 4 de diciembre. Él confesó que se había escondido en el monte pero su imagen era cuidada, limpia. ¿Tuvo la ayuda de alguien esos días?

PARALELISMOS CON EL CASO DE MARTA DEL CASTILLO

Fuentes de la investigación admiten a COPE 'que es necesario que aparezca el cuerpo de Marta'. Sin cadáver es imposible probar la causa de la muerte. Hay miedo a que se repita el caso de Marta del Castillo cuyo cuerpo no ha aparecido. Además en el caso de Calvo su presunto asesino ha dado un paso más. Mientras que el de Marta del Castillo, Miguel Carcaño sí confesó que la mató, en el de la chica de Valencia Jorge nunca ha admitido tal cosa. Ha mantenido que fue una muerte accidental y que por miedo descuartizó el cadáver. Es muy complicado condenar a alguien sin cuerpo, sin testigos y sin confesión.

En COPE hemos hablado con la familia de Marta del Castillo que ve claras similitudes. Su tío, Javier Casanueva asegura que el caso de su sobrina 'desgraciadamente es mediático y llega a todos los sectores sociales. Crea un precedente y seguramente sus abogados le habrán influido para ejercer el mismo proceder que Carcaño'. 'Espero que el reproche penal llegue algún día y que el derecho a mentir no sea ilimitado. Si el derecho a mentir genera dolor a las víctimas y a sus familiares debe tener un reproche penal duro'.