Moreno y Feijoo presionan al Gobierno para evitar la negociación bilateral

Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, han pactado este viernes principios básicos para reformar la financiación autonómica centrados en la multilateralidad y la igualdad, con los que presionan para acabar con la bilateralidad con alguna comunidad.

En una declaración conjunta, tras mantener el primer encuentro Andalucía-Galicia en Sevilla, los dirigentes populares sostienen que ante la necesaria revisión del sistema de financiación autonómica ambos comunidades defienden que el debate se inicie sin demora en los órganos multilaterales.

A la vez, rechazan las negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y alguna comunidad, en alusión a Cataluña, y concuerdan la necesidad de que la reforma sea fruto del consenso "respetuoso" con las legítimas demandas de las comunidades, de forma - añaden- que se garanticen los servicios equitativos a todos los españoles con independencia del lugar donde vivan.

Además, solicitan la corrección de los déficit de financiación que presenta el modelo actual con la incorporación de mayores recursos al sistema y la evaluación específica del gasto sanitario tanto en el presente como en el futuro.

En rueda de prensa, el presidente gallego, que ha dejado claro que era una reunión de presidentes y no de dirigentes del partido, se ha mostrado convencido de que la Constitución "no se puede cumplir" si la sanidad, la educación y los servicios sociales no tienen fondos adecuados.

Feijoo ha defendido la igualdad en el reparto de los fondos que deben ser para "47 millones de españoles, no para 17 territorios", ha abogado por servicios equitativos y ha sostenido: "Lo que se hace con la caja común de todos los españoles se reparte entre todos los españoles".

En este sentido, ha advertido de que la multilateralidad recogida en la LOFCA es un principio constitucional que "no puede ser derogado" por ninguna bilateralidad, a lo que ha precisado: "no vamos contra nadie, salvo contra los que no quieren dialogar y los que no quieren compartir lo que es de todos".

Moreno y Feijoo se han mostrado partidarios de un estado autonómico fraternal con servicios públicos que funcionen y sean iguales y eficaces.

El presidente andaluz, por su parte, ha incidido en su preocupación por la infrafinanciación de la comunidad, lo que ha atribuido al actual modelo de financiación, del que ha dicho que "limita" la capacidad de crecer y competir en igualdad de condiciones.

Antes de reunirse con el presidente gallego, Moreno ha conseguido pactar con los presidente de Murcia y la Comunidad Valenciana que la comunidades peor financiadas reclamen al Gobierno un fondo de compensación (1.700 millones) mientras se reforma definitivamente la financiación autonómica.

De "obsoleto y antiguo" ha calificado el actual modelo, además de argumentar que la multilateralidad en las negociaciones entre el Gobierno y la comunidades es esencial para evitar categorías, comunidades de primera y de segunda.

"Todos tenemos que ser tratados exactamente igual por parte del Estado", ha enfatizado Moreno, que ha expuesto que las necesidades que tienen actualmente las comunidades han cambiado, ya que hay más gasto en sanidad, educación y servicios sociales.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado también la falta de recursos del actual modelo financiero para cumplir con el objetivo que marca la Constitución.

En el encuentro, ambos presidentes han estudiado el reparto de los fondos europeos para la recuperación económica y social, un asunto en el que también han coincidido en cuestionar la forma en la que los está gestionando el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Feijoo, la cogobernanza de la que habla el Gobierno es "enunciativa", ya que las comunidades "no gestionamos nada, lo hace todo el Ejecutivo", por lo que ha exigido objetividad, transparencia y una cogobernanza real.

En opinión de Moreno, el Gobierno "no tiene claro" que para que los fondos sean efectivos la cogobernanza es "imprescindible", un compromiso - ha recordado- que se acordó en la última conferencia de Presidentes.

"Nos dicen cómo gastar los fondos y en qué gastarlos. El Gobierno está actuando con la misma arbitrariedad que con los presupuestos del Estado", ha censurado.

Ambas comunidades solicitan al Gobierno una "verdadera cogobernanza" en el reparto de los fondos, así como que defina criterios estables y objetivos para la selección de proyectos y que acelere y facilite la gestión de los mismos.

El objetivo -aseguran- debe ser aprovechar estos fondos para mejorar la competitividad y el futuro económico y social de España, y dar respuesta a las necesidades de cada comunidad. EFE

