Montesinos (PP) critica que los PGE de 2022 son los "presupuestos de la mentira y los peores"

Reitera que el PP hará que los líderes del 1-O "cumplan sus penas"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, aprobados este jueves por el Congreso, y los ha tachado de "presupuestos de la mentira y los peores para los españoles".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes con motivo de una visita a la empresa Total Safe Pack en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para ver la situación de las empresas tras los efectos de la pandemia, y en la que ha estado acompañado por el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez.

Para Montesinos, estos presupuestos se basan en unas previsiones económicas que a su juicio no son reales, y asegura que "son papel mojado, ya que instituciones internacionales han dicho que se basan en una gran mentira".

Además, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga "la verdad a los españoles" de si hay que hacer reformas estructurales en estas cuentas, debido a las previsiones económicas que contienen.

También ha criticado a Sánchez que durante la tramitación de estos presupuestos no hizo ni una llamada --en su palabras-- al líder del PP, Pablo Casado, y le reprocha: "El PP no bloqueamos, son ellos los que no han querido contar con el PP; no nos han permitido negociar nuestras enmiendas de bajar impuestos y reducir un 20% la luz".

Montesinos ha sostenido que los únicos beneficiados, según él, de estos PGE son "quienes no condenan el terrorismo y hacen añicos la soberanía nacional: Ganan ERC y Bildu y pierden el conjunto de los españoles".

Preguntado por sus declaraciones de este viernes en una entrevista de Ràdio 4 y La2, recogida por Europa Press, en la que decía que el PP va a utilizar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para que los líderes del 1-O vuelvan a prisión, ha reiterado sus palabras y ha urgido a que "aquellos que dieron un golpe a la legalidad cumplan sus penas".

PASAPORTE COVID Y PLATAFORMAS DIGITALES

Sobre la entrada en vigor del pasaporte Covid este viernes en Catalunya, Montesinos ha lamentado "el lío jurídico de que en algunas autonomías lo avalen y en otras no" y reitera la exigencia del PP de aprobar una Ley de Pandemias que de seguridad jurídica a las comunidades a la hora de tomar decisiones en este tema.

Con respecto a la decisión de que las plataformas audiovisuales tengan que ofertar, como mínimo, un 6% de su oferta en catalán, euskera o gallego, Montesinos ha reprochado a ERC si "eso es lo mejor que se podía rascar de unas cuentas públicas", tras su pacto con el PSOE para la aprobación de los PGE de 2022.

Frente a esto, Montesinos ha dicho que él defiende las lenguas cooficiales pero que "el castellano es la lengua común de todos los españoles, y que los catalanes la entienden perfectamente y pueden ver series y la televisión perfectamente en español".