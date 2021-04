Mónica García acusa a Ayuso de comportarse como una "adolescente caprichosa" con su mensaje de libertad

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha acusado a la presidenta de la Comunidad y aspirante del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de comportarse como una "adolescente caprichosa" con "su lema de pisotear al prójimo y del sálvese quien pueda".

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, García ha mostrado su rechazo al mensaje "por la libertad" de Ayuso porque le recuerda a "una adolescente caprichosa que quiere hacer lo que le dé la gana".

La candidata de Más Madrid ha comparado "la libertad sin responsabilidad con un coche sin frenos", lo que le ha llevado a apuntar que hay "muchas maneras de vivir a la madrileña, no sólo la que dice Ayuso".

"Los que madrugamos; los que trasnochamos; los que nos encontramos a un ex porque queremos encontrarnos con un ex y quedamos con él; los que además queremos tener cita en el centro de salud en menos de 15 días; los que queremos cuidar a nuestros mayores; los que queremos tomarnos una cerveza sabiendo que no nos van a echar de nuestro trabajo o que vamos a poder pagar el alquiler", ha enumerado.

Mónica García ha remarcado que en la Comunidad la ciudadanía se caracteriza por ser "muy solidaria y empática". "Por eso este lema de pisotear al prójimo y del sálvese quien pueda no me gusta sino que vamos a intentar que no llegue a la Puerta del Sol", ha destacado.