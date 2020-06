Monedero confiesa a Abascal por qué prefiere a Vox antes que al PP: "Tú y yo nos vamos a entender"

Juan Carlos Monedero y Santiago Abascal son dos de las caras más conocidas de la política española. El primero, como fundador de Podemos y defensor a ultranza del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El segundo, como líder y fundador de Vox y azote del poder, del que Iglesias es uno de los principales representantes. Dos elementos que en principio, como el agua y el aceite, son imposibles de mezclar.

Pero no era así en el año 2015, cuando concluía la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente y tanto Monedero como Abascal coincidían en criticar las políticas del entonces jefe del Gobierno, cada uno por razones diferentes, eso sí.

Abascal participa en la tertulia de 'La Tuerka'

Por aquel entonces, Monedero presentaba la tertulia del programa de televisión 'La Tuerka' y Abascal era uno de los tertulianos de derechas que participaban en el programa, junto a una joven diputada del PP en la Asamblea de Madrid llamada Isabel Díaz Ayuso.

En un momento del programa, el líder de Vox y el fundador de Podemos muestran una complicidad entre ambos que sorprende bastante vista cinco años después. Es en el minuto 57:20 de emisión cuando Abascal bromea con Monedero, e incluso le guiña un ojo con simpatía.

"Perdóname, porque me está me está costando entrar en el debate, porque a Juan Carlos no le interesa la derecha combativa y clara", dice Santiago Abascal, mientras guiña un ojo cómplice a Monedero.

Monedero se ríe, recoge el guante y asegura: "Yo prefiero que la derecha venga de frente y de cara, no se llame a sí misma de centro, porque si no, no la ves, ¿no?", asegura Monedero.

"Pues entonces, me parece que nos vamos a entender", sentencia Abascal antes de seguir con su argumentación.

La existencia de esta tertulia, que en el clima político actual de enfrentamiento parece casi ciencia-ficción, ha sorprendido a muchos, que han mostrado en redes sociales su incredulidad ante la cordialidad con la que hablan unos con otros.

Quizás sea más fácil debatir con educación cuando se cobra del dinero privado que cuando se hace del dinero de todos los españoles.

