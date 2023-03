La Moncloa baraja la ruptura de Yolanda Díaz con Podemos: lo juzgan como "delirante" por el coste en votos

La puesta de largo del tándem Pedro Sánchez - Yolanda Díaz como tarjeta de presentación electoral peligra ante la falta de encaje de Podemos en la actuación. Los morados están lejos de dejarse deslumbrar por calculadas escenografías que, además, les escuecen. Ione Belarra e Irene Montero llaman a fundamentar la venteada fortaleza de la mayoría progresista en una negociación hasta ahora inexistente con la vicepresidenta para concurrir en una misma candidatura.

El núcleo duro del presidente aprieta los dientes ante un escenario enrevesado en el espacio a la izquierda del PSOE, que a sus ojos puede desembocar en una ruptura. Tal posibilidad es juzgada como "delirante" ante el coste en votos, pero cercanos a Sánchez tienen muy interiorizada la querencia de Pablo Iglesias por asomarse al abismo, habiéndoles arrastrado a una repetición de las generales en 2019.

?? Carlos Herrera reacciona al tono que usa Yolanda Díaz para anunciar su nuevo partido



???? "¡Qué cuqui! Como una profesora de parvulitos convocando a una excursión campestre" pic.twitter.com/do3EZnjjJD — COPE (@COPE) March 21, 2023

La moción de censura de Vox ha situado a Yolanda Díaz en la pista de despegue electoral con su plataforma 'Sumar' después de la réplica 'presidenciable' que dio al candidato, Ramón Tamames. Su discurso ratificó el entusiasmo de algunas de las fuerzas dispuestas a sumar, como IU, los comunes o Más País, pero Podemos, en cambio, lo acogió con una frialdad patente por la falta de respuestas de la vicepresidenta a la forma de encajar los morados en su proyecto.

Podemos o Sumar

A menos de dos semanas para que Díaz lance su candidatura a las elecciones generales, el próximo 2 de abril, con una propuesta transversal que quiere contar con todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, Podemos sigue sin tener el hueco que ellos demandan en su propuesta electoral. Y la vicepresidenta segunda no se ha movido ni un milímetro pese a las amenazas de los morados de no acudir a este acto de presentación si antes no tienen un acuerdo de coalición sobre la mesa.

Irene Montero, la "número dos" de Podemos y ministra de Igualdad, ha insistido en reclamar ese acuerdo, con primarias incluidas, para poder seguir gobernando España y ha medido mucho sus palabras al elogiar el discurso de Díaz, limitándose a decir que tanto ella como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "defendieron bien" la labor del Gobierno. Ahora lo que toca, según Montero, es pasar a los hechos y reforzar la mayoría de la investidura.