La mitad de las UCI españolas presentan más de un 20% de ocupación: ¿vuelve el fantasma de marzo?

La segunda oleada del coronavirus empieza a suponer una amenaza de gran calado para toda España. Septiembre no ha traído consigo buenas noticias, ya que la vuelta a la rutina tras el verano tan sólo ha empeorado los números de la pandemia en nuestro país. Aunque Madrid capitaliza el problema (nunca mejor dicho), lo cierto es que este regresa a un punto de generalización cada vez más preocupante.

El 'bicho' nunca se fue, pero quizá sí dio la sensación de dormitar durante un tiempo. No obstante, siempre mantuvo un ojo abierto para no dejar de atormentar a la ciudadanía. Ahora que la normalidad dentro de la nueva normalidad se ha recuperado (vuelta al colegio, a las ciudades, a las oficinas, etc), también lo ha hecho, por desgracia, la fortaleza de la covid-19. Como evidencian las UCI de unos hospitales españoles que, otra vez, ya acaparan demasiadas miradas.

Con el comienzo del otoño, el Ministerio de Sanidad ha decidido incorporar a su balance estadístico habitual sobre el coronavirus el porcentaje de camas ocupadas en las UCI de cada Comunidad Autónoma. Y no, las noticias que arroja este dato no son nada esperanzadoras ahora mismo: la mitad del territorio español presenta una ocupación superior al 20% en las Unidades de Cuidados Intensivos hospitalarias, con una media nacional de un 16,79%.

La Rioja y Madrid, grandes damnificadas

El tanto por ciento más crítico, a día de hoy, se localiza en La Rioja. Con 21 pacientes ingresados en UCI, esta presenta una ocupación del 56,76% en estos momentos. La situación es aún peor que la que se registra en Madrid, con muchos más ingresados de gravedad (398) pero menos camas ocupadas (36,28%). Aragón es la tercera comunidad en discordia: 64 pacientes en UCI y un 32,49% de camas ocupadas en ellas.

Por encima del 20% de ocupación también se encuentran Melilla (tres pacientes, 25%), Castilla y León (76, 23,68%), Baleares (67, 23,43%), Castilla-La Mancha (66, 23,16%), País Vasco (66, 23%) y Navarra (25, 21,19%).

Aún quedan por encima del 10% hasta seis comunidades o ciudades autónomas: Murcia (52, 18,51%), Cataluña (161, 15,13%), Extremadura (23, 14,56%), Ceuta (un paciente, 14,29%), Cantabria (11, 10,38%) y Andalucía (156, 10,26%).

Así, las regiones que tienen las UCI menos ocupadas en estos momentos son, de mayor a menor porcentaje, Canarias (27, 9,15%), Comunidad Valenciana (88, 8,79%), Asturias (11, 4,53%) y Galicia (32, 4,48%).

Eduardo Parra / Europa Press

¿Cuál era el dato de ocupación de las UCI en marzo?

Aunque las UCI vuelven a arrojar bastante preocupación en lo que respecta a la covid-19, el panorama era mucho más desolador en marzo. Echar un vistazo a la saturación de las camas por aquel entonces deja a las claras que el momento actual es comprometido, pero no tanto como el vivido hace unos meses.

La incidencia del coronavirus en las UCI españolas allá por el 29 de marzo (15 días después de la declaración del estado de alarma en España) era dramática. El Confidencial realizó entonces un cálculo demoledor a partir del acumulado de ingresos. Este situaba a Castilla-La Mancha con un 178% de ocupación, a La Rioja con un 148% y a Cantabria con un 100%. Cataluña, con un 99%, se quedaba al borde de un 'más difícil todavía' en el horror generalizado.

Aún había mucha tela que cortar hasta llegar a una cifra menor al 50% de ocupación: Castilla y León (84%), Madrid (83%) y Navarra (75%). País Vasco quedaba como primera Comunidad Autónoma con menos de la mitad de sus camas UCI ocupadas (49%).

Por debajo, quedaban Galicia (45%), Aragón (44%), Extremadura (43%), Baleares (41%), Comunidad Valenciana (40%), Asturias (38%) y Melilla (29%). También, ya por debajo del 20% de ocupación, las UCI de Andalucía (20%), Canarias (19%), Murcia (16%) y Ceuta (11%).

Ninguna estadística es agradable en lo que al coronavirus se refiere. Eso sí, aún queda cierta esperanza al comparar el estado actual de las UCI con el de marzo: siete comunidades tenían entonces, según el cálculo ya mencionado, un porcentaje de ocupación de camas mayor al que ostenta La Rioja hoy.

Sí, el virus golpea a España, y nada parece indicar que no vaya a seguir haciéndolo durante una buena temporada. Aunque, en esta ocasión, parece que sí hay que dar el visto bueno a esa frase ya tan manida: lo que vivimos ahora no es comparable a lo que ocurrió en marzo. Al menos, de momento.