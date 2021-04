El ministro de Sanidad británico equipara los riesgos de AstraZeneca con un vuelo de larga distancia

El ministro de Sanidad de Reino Unido, Matt Hancock, ha equiparado el peligro de recibir la vacuna desarrollada por AstraZeneca contra la COVID-19 con realizar un vuelo de larga distancia y ha insistido que los beneficios de la vacunación "superan por mucho a los riesgos".

Hancock ha recordado que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los reguladores de la UE y Reino Unido han abogado por seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca, a pesar de que se examina si puede provocar trombos en casos que Londres estima "extremadamente raros".

Reino Unido comenzó a suministrar esta semana la vacuna de Moderna, que se sumó a la de AstraZeneca y Pfizer, y Hancock ha asegurado en declaraciones a la BBC que no tiene preferencia por ninguna de las tres. "Me pondré la que me ofrezcan", ha declarado el ministro.

Más de 31 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna de las tres vacunas disponibles. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha destacado en Twitter que más de seis millones han completado ya la pauta con la segunda dosis: "Un logro increíble que ya ha salvado miles de vidas".

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 3.030 casos nuevos de COVID-19, hasta un total de 4.370.321 desde el inicio de la pandemia. Al menos 126.928 enfermos han perdido la vida, 53 más que en la jornada anterior.