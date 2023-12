El Miguel Delibes acoge el domingo el concierto 'Disney Christmas in Concert' con la JOSVA y a favor de Harambee

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá el próximo domingo, 17 de diciembre, el concierto solidario 'Disney Christmas in Concert' a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y organizado por Fundación Schola a favor de la ONG Harambee.

Este concierto, dirigido por Ernesto Monsalve, interpretará una selección de piezas de películas de Disney de todos los tiempos con motivo del centenario de la creación Walt Disney Company.

Así se podrán escuchar piezas como 'Hay un amigo en mi', de Toy Story; 'Cavar, cavar', de Pocahontas; 'Volarás' de Peter Pan; 'Let it go', de Frozen; 'Busca lo más vital', del Libro de la Selva o 'Feed the birds', de Mari Poppins.

El concierto comenzará a las 18 horas, en la sala Sinfónica del Centro Cultural y culminará, como cada año, con la entonación, por parte de todos los presentes de 'Adeste Fideles'.

La ONG Harambee es un proyecto de solidaridad internacional que impulsa en África acciones de salud materno-infantil, de promoción de la mujer, de educación y de ayuda a jóvenes para que puedan llegar a tener un futuro digno.