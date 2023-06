México.- Sheinbaum y Ebrard dejan sus cargos para centrarse en la sucesión de López Obrador

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, han anunciado este lunes que dejan sus cargos para participar en el proceso de elecciones primarias del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con vistas a las elecciones presidenciales de 2024.

Sheinbaum ha comparecido acompañada de su gabinete para informar de que dejará el cargo el próximo viernes, 16 de junio, para ser "la primera mujer en encabeza los destinos de la República".

La dirigente de la capital mexicana ha apelado a su experiencia en la lucha por la justicia social y los derechos de la mujeres "desde los 15 años" y ha recordado que las encuestas la sitúan en primera posición. "Vamos a un encuentro con el pueblo de México para la continuidad de la Cuarta Transformación y que es tiempo de mujeres", ha subrayado, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

Sheinbaum ha recordado que en un principio no era necesario renunciar al cargo para participar en el proceso interno de Morena, pero eso fue lo que se aprobó el domingo por eso respetará todo lo avalado en el Consejo Nacional de Morena.

"REGRESO EN 2024"

Ebrard, por su parte, ha entregado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. "Yo regreso aquí (Palacio Nacional) hasta octubre de 2024", ha augurado.

Así, ha asegurado que "le lleva ventaja" a Sheinbaum y ha destacado que López Obrador le ha deseado "mucha suerte" en su encuentro. "Muy buena la reunión. Fue muy amistosa, afectuosa. Nos acordamos de muchas cosas de cinco años que hemos pasado juntos. Me deseó mucha suerte, como siempre muy afectuosa, la agradecí su confianza, todo el respaldo que me dio todos estos años y vimos los asuntos pendientes que no son muchos", ha exlicado.

"Muchas gracias por todo. Abrazo. Nos acordamos de muchas cosas estos cinco años, lo que fue la tensión con Estados Unidos, cómo la resolvimos, muchas cosas que son memoria", ha añadido en su ccomparecencia ante la prensa ataviado con una camiseta con el lema "Sonrían, todo va a estar bien".

"Y ya le dije 'bueno, ya me voy caminando, me voy a poner mis tenis y mi camisetita y estamos listos'", ha remachado antes de proclamar su "entusiasmo" y expresar su confianza en sus posibilidades. "Nuestro destino es la victoria, los conformistas no están en nuestro equipo", ha concluido.

La dirigencia del partido oficialista Morena ha decidido este domingo que anunciará el 6 de septiembre a su candidato o candidata a las elecciones presidenciales de 2024 en México.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, ha explicado que el candidato presidencial, que será el aspirante oficial a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, será elegido mediante una encuesta que se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Los cuatro participantes en las primarias son la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, que renunció la pasada semana para preparar su candidatura presidencial; el ministro de Gobernación, Adán Augusto López; y el senador Ricardo Monreal.