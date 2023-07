Merino dice que "sólo un gobierno del PP en España puede impulsar infraestructuras como la Ronda Sur de Logroño"

El candidato número dos al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Javier Merino, ha subrayado hoy que "necesitamos un Gobierno del Partido Popular, con ministros y ministras, que sientan La Rioja muy de cerca, e impulsen infraestructuras que son básicas, como la Ronda Sur de Logroño, para que los riojanos lleguen al 2030 conectados por tren, aire y carretera".

"Pedimos a los riojanos que el 23 de julio hagan un voto útil para el PP, porque gobernando el PP en España, en La Rioja y en Logroño, será la única manera de que avancen las infraestructuras que merecen y necesitan los riojanos", ha resaltado.

Según Merino, "La Rioja está aislada en materia de infraestructuras y corremos el riesgo de que si el PP no gobierna en España, el único Partido que ha impulsado infraestructuras en La Rioja, nos quedaremos aislados del resto de España".

"Necesitamos un Gobierno del Partido Popular que impulsé a nuestra región dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que declare la ruta aérea Madrid-Logroño con la Obligación de Servicio Público (OSP) para que el billete sea asequible y lo puedan utilizar todos, y para que la Ronda Sur se agilice para sea terminada no más allá de 2025", ha indicado.

Igualmente, ha pedido a los riojanos que voten al Partido Popular el próximo 23J para que "todo lo que está pendiente y que no se ha terminado, como la Variante del Villar de Arnedo o el enlace de Lodosa, sean acabados, y para que La Rioja tenga peso en Madrid".

Merino ha realizado estas afirmaciones, acompañado del Candidato al Congreso, Raúl Lavega, la Candidata al Senado, Mar San Martín, y el Diputado Autonómico, Carlos Cuevas, durante una rueda de prensa en la que ha alertado que "no hay ni una sola obra de titularidad estatal que el Gobierno de Sánchez haya terminado en nuestra Comunidad Autónoma, creemos que La Rioja no se merece tanto desprecio por el Gobierno central".

En este sentido, ha recordado que el proyecto de la Ronda Sur de Logroño, que ha calificado como "la gran mentira de Pedro Sánchez", se adjudicó y comenzó a construir en noviembre de 2019 con un plazo de finalización de 48 meses, como anunció el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una vista a Logroño.

A este respecto, ha reiterado que la Ronda Sur "tenía que estar terminada el pasado 5 de julio de este año, y a la vista está que no está acabada. No sólo no está acabada, si no que no se va a acabar, como mínimo, antes del año 2025".

"El Gobierno de España ha retrasado la obra de la Ronda Sur mucho más de un año, al menos dos años, y eso para la Rioja es un paso atrás. No nos valen las excusas para retrasar las obras, como la climatología adversa", ha afirmado. En su opinión, el retraso en la finalización de las obras es un nuevo ejemplo de que "el PSOE y Pedro Sánchez siempre se han portado mal con La Rioja".

"A esto hay que sumarle que la Candidata al Senado, Concha Andreu, no hizo nada siendo presidenta del Gobierno de La Rioja por impulsar y exigir al Gobierno de España para que terminará una obra que es fundamental para vertebrar la salida de Logroño por la AP-68, y conseguir 29 kilómetros liberados de peaje como se proyectaba al inicio", ha censurado.

"Si en cinco años se ha ejecutado el 43% de la Ronda Sur, como conocimos ayer por un medio de comunicación, cuál es el plazo que se va a desviar del calendario", se ha preguntado Merino.

"LA SITUACIÓN DEL TREN EN LA RIOJA NO HA CAMBIADO EN 5 AÑOS"

Además, ha reprochado el "abandono" que sufre La Rioja por parte de Sánchez en materia de infraestructuras ferroviarias. "No ha cambiado nada en la situación del tren desde que gobierna Pedro Sánchez, ni cuando gobernó Concha Andreu", ha señalado.

De igual modo, ha evidenciado la inacción del Gobierno de España en relación al desarrollo del Aeropuerto de Agoncillo. "Antes ya existían las 12 frecuencias de avión actuales y no lo han declarado Obligación de Servicio Público, por lo que el aeropuerto sigue infrautilizado", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España "tampoco ha terminado la Autovía A-12, se ha quedado parada en el tramo Santo Domingo-Villamayor del Río, y necesitamos conectarla con Burgos".