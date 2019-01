Al menos cinco detenidos por lanzar palos y piedras contra Santiago Abascal en Zaragoza

La Policía ha detenido a cinco personas durante una manifestación en protesta por un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, y el fundador del partido José Antonio Ortega Lara en el Auditorio de Zaragoza, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Los concentrados, convocados por las redes sociales, se han desplazado hasta el campus universitario y al avanzar hacia el Auditorio en el que se celebraba el acto han lanzado piedras y palos contra agentes de la policía que han respondido con una carga.

������ ¡El sentido común ya no cabe en ninguna sala, ni siquiera en la más grande de Zaragoza!



�� Discurso de @Santi_ABASCAL a las personas que no han podido acceder al Auditorio de Zaragoza por no haber espacio suficiente.



⬇⬇⬇ pic.twitter.com/d52f7A7pqT