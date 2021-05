Mayor Oreja, tras 20 años del pacto con Nicolás Redondo: "El silencio de los buenos es el éxito de los malos"

Hace hoy 20 años de un momento histórico. No solo en País Vasco, sino en España, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista fueron capaces de dejar a un lado sus diferencias ideológicas y concurrieron de la mano en las elecciones vascas del año 2001 con el único objetivo de derrocar al PNV de Juan José Ibarretxe. Con la sombra de ETA acechando y sabiendo que la lucha antiterrorista era primordial en un momento en el que todavía había miedo, los dos partidos constitucionalistas quisieron concurrir unidos para defender la unidad del país frente a la confrontación y el odio.

El exministro de Interior con José María Aznar y candidato del Partido Popular al lehendakari, Jaime Mayor Oreja, recuerda aquel momento histórico de entendimiento "con emoción". En declaraciones a COPE.es, Mayor Oreja ha asegurado que en términos personales "no fue positivo" pero como persona fue una de las mejores cosas que pudo hacer. "Significó un esfuerzo, una obligación". Para él fue, de hecho, una responsabilidad. "La que mejor cumplí en mi vida". En este punto, ha admitido que no sitió que fuera un buen candidato por su cargo como ministro de Interior. "En el País Vasco, un ministro del Interior no es un buen candidato", ha apostillado pero ha defendido que se había conseguido cambiar la política anti-terrorista. "Tenía la obligación de estar al frente. ¿Probablemente me perjudicó? Puede ser desde el punto de vista personal. Como responsabilidad fue la mejor que pude llevar a cabo", ha admitido el exministro.

Los resultados en las urnas fueron también históricos, especialmente para el Partido Popular, que obtuvo 19 diputados. El PSE, por su parte, obtuvo 13. Sin embargo, el PNV consiguió un total de 33, uno menos que la confluencia conjunta de los partidos constitucionalistas. "Lo importante es que cumplimos con nuestra obligación en ese momento", ha recordado Mayor Oreja. "La tragedia es que luego se hizo la política contraria", ha lamentado. El PSE "mató políticamente" al candidato socialista en País Vasco, y a continuación llegó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien hizo "la política contraria, la misma que está haciendo Sánchez". Una política que para el exministro y candidato del Partido Popular en País Vasco, "es la antítesis de lo que hicimos nosotros aquel 13 de mayo de 2011".





"Fue, por primera vez en la historia, cuando dos partidos distintos y fuimos capaces de tener una confluencia común", ha apuntado. Tras no obtener los resultados deseados, se aplicaron "políticas opuestas, lo que es hoy el frente popular". Fue una posibilidad que, sin embargo, se postuló desde el principio como "difícil".

La campaña la afrontó "con ilusión, emoción y fundamentos" y la recuerda con especial cariño. "Fue muy sentido, muy de verdad. Era la expresión de la verdad de lo que algunos queríamos en el futuro del País Vasco dentro de España". No obstante, y bajo la amenaza de ETA, él ha admitido no tener miedo. "Lo había pasado en el año 80 cuando mataban a los que hicimos la transición democrática en el País Vasco" y ha recordado con profunda tristeza la muerte de Gregorio Ordóñez, de Alianza Popular, en el año 1995. "ETA había socializado el miedo y yo estaba curado del miedo. Sabía que ETA no me iba a ganar. El miedo ya lo habíamos superado hacía años".

La clave de lo que está ocurriendo: la falta de perseverancia

Así lo ha indicado Jaime Mayor Oreja, quien ha lamentado que España "no ha sido perseverante" y ha apuntado que tampoco lo han sido las formaciones políticas, por lo que ya estamos pagando los resultados de aquel escenario. "En vez de perseverar, la izquierda mató políticamente a Redondo y el PP no estaba a la altura de las circunstancias. No se atrevieron a seguir haciendo la política que exigía la situación de País Vasco". Una serie de circunstancias que han llevado prácticamente a la desaparición del partido de la autonomía. En las últimas elecciones el PP obtuvo seis diputados y el PSE obtuvo diez. Sabiendo entonces que las formaciones constitucionalistas han pedido su fuerza, ¿qué queda en País Vasco? Para el exministro de Interior está claro. "Una cuna entre ETA y PNV".

"Cuando uno no es perseverante llegan los adversarios. El silencio de los buenos, hace el éxito de los malos", ha puntualizado y se ha referido a la situación catalana, donde las fuerzas independentistas tienen prácticamente toda la fuerza en el Parlament, sobre lo que ha lamentado que ha desaparecido el constitucionalismo y la idea de España.

Precisamente, sobre esto, hemos querido saber por qué motivo ha podido haber una mayor intención de voto independentista, tras haber dejado a un lado la unidad del país. "Porque abdicamos, porque abandonamos, porque renunciamos", ha explicado. "Con la llegada de Zapatero, que pacta con ETA un proyecto para el futuro de España, ¿para qué se va a votar al PSOE en País Vasco?", se ha preguntado.

EFE/Chema MoyaChema Moya

"La única vocación del PSOE es ser ayudante de Otegi cuando ETA sea la alternativa al nacionalismo vasco del PNV", ha reprochado. De hecho, Mayor Oreja ha apuntado que el PSOE forma hoy parte de un "frente popular de izquierdas", que está "esclavo". El exministro ha asegurado que actualmente en España solo existe un frente popular y todos aquellos que deseen recuperar el acuerdo que hubo en el año 2001 entre el PP y el PSOE olvidan que los socialistas "forman parte de otra cosa: al frente popular". En este sentido, el PSOE solo perderá cuando pierda ese frente. "Los que sueñan con un acuerdo, se equivocan. Son irreconciliables", ha apostillado y cree que los dos partidos constitucionalistas "no tienen nada que hacer conjuntamente" porque a día de hoy, el PSOE "lo tiene que hacer con ETA y Esquerra Republicana de Cataluña".

Entonces, ¿cuál es la alternativa a este "frente popular" al que se ha referido Jaime Mayor Oreja?: "Una alternativa de las dos derechas con el PP y Vox al frente. No hay otro cambio".

El papel de Urkullu, los movimientos del PNV y el acercamiento de presos a País Vasco

Son tres de los asuntos que también hemos tratado con Jaime Mayor Oreja. Por un lado hemos querido conocer su opinión sobre el papel del actual lehendakari, Íñigo Urkullu, comparado con el del líder del PNV en 2001, Juan José Ibarretxe. Su respuesta ha sido contundente: "Me parece que el PNV corre el riesgo de ser eliminado políticamente por ETA" y ha reiterado que corre el riesgo de "desaparecer" en País Vasco por el frente popular del que, a su juicio, forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "El PNV no es un partido moderado, ha soñado siempre con la independencia pero lo hace a largo plazo".

Llegados a este punto, ha querido remarcar cuál es el papel del Partido Nacionalista Vasco en el frente popular de Pedro Sánchez. "Está fuera de lugar", ha apuntado. "Está en una situación difícil y los PNV no cambian los movimientos nacionalistas, tienen una inercia que hacen que no haya personalidades. Todos forman parte de un movimiento".

El pasado 16 de abril, Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu llegaron a un acuerdo para transferir las competencias de prisiones a País Vasco. Hace tan solo cuatro días, la autonomía asumió finalmente estas competencias. Un asunto de vital importancia en la comunidad, que para Jaime Mayor Oreja, comenzó "con Zapatero y ETA, y ha continuado con Sánchez, con Bildu y ERC", ha apuntado.

EFE/Ballesteros





"Buscan la autodeterminación pero no pueden admitir que haya presos de ETA en País Vasco ni presos de ERC en las catalanas", ha recordado, por lo que esta transferencia de prisiones no es más que un paso más hacia la "autodeterminación". "No es casual, no es anecdótico ni irrelevante: es determinante", ha apostillado.

"Le da poder al frente popular, a la ruptura y la autodeterminación, a quienes hoy configuran el frente en España: Sánchez, ERC, Bildu y ETA", ha concluido el exministro de Interior.