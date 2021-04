Máxima condena de Gobierno y partidos por las amenazas a Marlaska e Iglesias

(Actualiza la NA4315 con reacción del José Luis Martínez-Almeida)

Gobierno, PSOE, Unidas Podemos, PP, Más Madrid y Cs han expresado hoy su máxima condena por la "grave amenaza" que supone las cartas con cartuchos de bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Grande-Marlaska, Iglesias y Gámez han denunciado este jueves en distintas comisarías que han recibido sobres que contenían cartuchos de bala, junto con escritos amenazantes.

En el caso de Marlaska, y según la denuncia a la que ha tenido acceso Efe y que fue presentada en la Comisaría del Congreso a las 16.42 horas de este jueves, la carta reza textualmente: "Tienes diez días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional. Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos".

Mientras que fuentes cercanas a la dirección de Podemos han indicado que Iglesias ha recibido otra carta similar a las de Marlaska y Gámez -que llegaron a dependencias del Ministerio- y que contenía dos balas de Cetme.

Las reacciones de miembros de distintos partidos partidos han sido de "rotunda y máxima" condena ante las graves amenazas y han rechazado el "odio", al tiempo que han apelado a la justicia y a la democracia para enfrentar este tipo de acciones:

-Pedro Sánchez (jefe del Ejecutivo): "Nuestra rotunda condena a las graves amenazas recibidas por Marlaska, Gámez e Iglesias. Son responsables políticos y servidores públicos. Ante las amenazas y la violencia, justicia y democracia".

-Carmen Calvo (vicepresidenta del Gobierno): "Es inadmisible que esto se produzca en una democracia y muy preocupante el discurso del odio y la violencia que algunos han instalado en nuestra sociedad".

-Ángel Gabilondo (candidato socialista a la Comunidad de Madrid): "El discurso del odio y la división tiene consecuencias muy graves para nuestra democracia. Evitemos unidos esta escalada de barbarie".

-Ione Belarra (ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030): Gravísimas las amenazas de muerte con balas de armas reglamentarias a Iglesias, Marlaska y Gámez. El rechazo social a quienes extienden el odio y no respetan los resultados democráticos tiene que ser total.

-José Luis Martínez Almeida (portavoz Nacional del PP y alcalde de Madrid): "No hay más que decir, son hechos condenables que no los compartimos de ninguna manera, son absolutamente repudiables y eso no cabe en nuestro estado de derecho".

-Enrique López (consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad Madrid): Estas acciones recuerdan a los años de plomo del País Vasco y a los peores de la historia reciente de España. En democracia solo hay adversarios políticos, nunca enemigos.

-Edmundo Bal (exdiputado de Cs y cabeza de lista del partido a la Comunidad de Madrid): "Mi rotunda condena a estas coacciones inaceptables. En Ciudadanos sabemos lo que es ser amenazado por tus ideas y hemos sufrido estos señalamientos totalitarios que debemos censurar los demócratas siempre, se dirijan a quien se dirijan".

-Íñigo Errejón (líder de Más País): "Lo que ha ocurrido hoy es intolerable. Mi condena a las amenazas y toda mi solidaridad con Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez".

-Mónica García (candidata de Más Madrid a los comicios de la Comunidad): "El odio y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad. Todo mi apoyo y cariño a Pablo Iglesias, María Gámez y a Fernando Grande-Marlaska".