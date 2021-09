Más de 100 detenidos en una macrooperación contra el crimen organizado de origen albanés

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d´Esquadra y las autoridades de Alemania y Albania con el apoyo de EUROPOL, han detenido a 107 personas en una operación contra una red criminal transnacional de origen albanés. Ha sido incautada una tonelada de droga y unas 25.000 plantas de marihuana en las 51 entradas y registros llevadas a cabo en Tarragona, Barcelona, Girona y Castellón. Esta operación se enmarca en la lucha coordinada de las autoridades policiales internacionales contra el crimen organizado de origen albanés, un fenómeno en expansión tras su evolución y posicionamiento en el mundo del narcotráfico.

?? 107 arrests

?? 51 cannabis farms discovered

?? 25 000 cannabis plants seized#Europol supported ???? @policia@mossos, ????@PoliciaeShtetit & ???? #Zollfahndungsamt in taking down an Albanian clan running an industrial cannabis operation across ????



More: https://t.co/JjJ6qjXwdupic.twitter.com/jA3lBHWUQx