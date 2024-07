Maroto (PSOE) critica la "mala educación" de Carvajal con Sánchez y cree que Almeida "se ha equivocado" sobre Gibraltar

Cree que el alcalde debe "evitar" declaraciones que "pueden llevar a un conflicto diplomático" con un país amigo como Reino Unido

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado la "mala educación" que, a su juicio, mostró el jugador de la Selección española y del Real Madrid Dani Carvajal ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción al equipo nacional en el Palacio de la Moncloa el lunes tras su victoria en la Eurocopa, al tiempo que considera que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, "se ha equivocado" con sus comentarios sobre Gibraltar y el cántico sobre la españolidad del peñón durante la celebración del título.

Respecto a lo primero, el comportamiento de Dani Carvajal, a juicio de Maroto, "no representa los valores" de una selección que "si por algo se ha referenciado ha sido por los valores de respeto, los valores de diversidad y los valores de tolerancia".

Para la portavoz socialista "los gestos de mala educación" se tienen que "dejar de lado" y "siempre estar a la altura de lo que se espera de los jugadores de la Selección española".

Respecto a los cánticos de 'Gibraltar español' que profirieron durante la celebración los jugadores Álvaro Morata y Rodri Hernández y que fue coreado por muchos de los asistentes congregados en la plaza de Cibeles, Reyes Maroto ha afeado que el primer edil madrileño participara de ese grito, así como sus declaraciones posteriores sobre esta cuestión, y cree que "no representa a una institución como es el Ayuntamiento de Madrid" y que el munícipe debe "evitar" declaraciones que "pueden llevar a un conflicto diplomático" con un país amigo como Reino Unido.

Martínez-Almeida ha señalado este martes que lo que corearon los jugadores no es nada que no sientan los españoles, aunque ha insistido en que es un cántico que no quiere "ofender a nadie", además de mostrar su "máximo respeto" por Gran Bretaña.

EVITAR UN "CONFLICTO DIPLOMÁTICO"

"Desde luego el alcalde de Madrid, que representa una institución como es el Ayuntamiento de Madrid, debe evitar este tipo de declaraciones porque pueden llevar a un conflicto diplomático que, por otro lado, espero que se pueda evitar", ha añadido la portavoz socialista en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en el minuto de silencio convocado también en la plaza de Cibeles para rechazar el último crimen machista en la capital.

Reyes Maroto se ha mostrado "segura" de que el Gobierno de España va a "tender los puentes" con un "país amigo" como es Reino Unido para evitar ese conflicto a cuenta de Gibraltar.