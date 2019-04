Maroto, al lider de Bildu en Álava: "Sois la escoria del País Vasco traída a la política"

Ya casi no quedan días para las elecciones generales, lo que significa que los debates electorales se suceden, tanto a nivel nacional como autonómico. Uno de estos últimos ha sido el realizado en el País Vasco por el diario 'El Correo', que juntó a los cinco candidatos al Congreso por Álava de los cinco partidos más votados en junio de 2016. En este debate organizado por el diario vasco se produjo uno de los momentos más tensos de los debates electorales, protagonizado por el candidato del PP, Javier Maroto, y el candidato de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo.

El ex alcalde de Vitoria quiso decirle al representante de Bildu "mirándole a los ojos" que no tuviese "la indecencia de volver a opinar sobre la validez moral o ética" de los planteamientos del Partido Popular. Además, continuó diciendo que sentía "vergüenza" de compartir el espacio del debate con él, ya que pertenece a un "grupo de cobardes que han arruinado el País Vasco con sus acciones durante 40 años".

Maroto se dirigió directamente a Ruiz de Pinedo y le dijo que era un "cobarde, miserablemente cobarde" por "guardar silencio y aparecer como un político más", mientras que para el líder del PP en Álava son "la escoria del País Vasco" traída a la política. El ex alcalde de Vitoria acabó su intervención dirigiéndose a él. "Yo no te voy a blanquear, yo se lo que tú opinas, se lo que opina tu jefe Otegui y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral, porque no la puedes dar y porque no la tienes", dijo el político popular para acabar su intervención.