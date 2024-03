Alejandra, que acude a la manifestación contra la amnistía en Madrid: "Es un caso de corrupción legal"

Miles de personas han acudido este sábado a la madrileña plaza de Cibeles para exigir la dimisión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y protestar contra la amnistía a los implicados en el 'procés'. A la manifestación han asistido dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos, además de otros rostros conocidos de la oposición al Gobierno, como la exlíder de UPyD, Rosa Díez, y el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras.

En concreto, a la manifestación, convocada por casi un centenar de asociaciones y foros cívicos bajo el lema 'Sobran los motivos ¡Sánchez dimisión!', han acudido la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz; el líder de Vox, Santiago Abascal; el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, y el portavoz político 'naranja', Jordi Cañas.

Los manifestantes, desafiando al mal tiempo y portando las banderas española y europea, han coreado cánticos como "Sánchez a prisión", "Sánchez mentiroso y traidor" o "No a la amnistía".

Diego González, de 'Fin de Semana', nos cuenta desde la Puerta de Alcalá que están las calles llenas. "Se ven banderas de España y la UE. De momento no llueve aunque sí hace mucho viento y frío".

Muchos ciudadanos anónimos, como Marisa, acuden a esta convocatoria. Ella ha hablado con Cristina López Schlichting. Cuenta que lo que hace salir a la calle es que "estos son momentos en los que tenemos que estar y venir. Estamos en un momento absolutamente 'marciano'. A lo que hemos llegado es increíble".

Marisa incide en que "la ambición de un personaje nos lleve a esta situación... además está todo muy polarizado. Ahora hay ciudadanos de primera y segunda. Eso es absolutamente inconstitucional y no podemos consentirlo".

Denuncia, por otra parte, que "es tremendo como son tan demagogos. La gente no es tonta y esto debe caer por su propio peso. Hasta que podamos votar otra vez, tenemos que estar en estos actos".

No ha sido el único testimonio al que hemos podido dar voz en COPE. Alejandra ha acudido a esta convocatoria con sus hermanas y también con amigos. "Desde casa, sentados en el salón, no se va a arreglar nada y no podemos mostrar nuestra indignación ante este golpe de Estado que está perpetrando el gobierno", denuncia con López Schlichting.

Alejandra nos asegura que es autónoma y que ha tenido que cerrar su negocio para acudir a la manifestación porque "la amnistía es un caso de corrupción legal, igual que el caso Koldo. La corrupción está en el ADN del PSOE. El gobierno actúa como el mejor de los dictadores, no vivimos en democracia. Hay que venir".