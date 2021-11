Marín asegura que "por supuestísimo" tiene la confianza de Moreno y prefiere "la honestidad de Vox al teatro del PSOE"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este jueves que "por supuestísimo" tiene la confianza del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la difusión del audio donde calificó de "estúpido" presentar un Presupuesto con recortes antes de afrontar un año electoral, al tiempo que ha replicado que "él la mía" y ha asegurado que "hablamos todos los días, no de estos asuntos, si no de los problemas de los andaluces".

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión de trabajo con el Comité Provincial de su partido en Sevilla, ha sostenido que "si piensan que con esto van a derribar al Gobierno, a adelantar las eleciones, que vamos a cambiar la hoja de ruta, han pinchado en hueso", para aludir seguidamente, como muestra de la actividad del Gobierno andaluz, que la próxima semana se prevé la aprobación en el Pleno del Parlamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (Lista), la Ley del Suelo, con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE, "si no cambian de opinión".

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, quien ha asegurado que "tengo más respaldo que nunca, tengo el móvil colapsado de mensajes de compañeros", ha considerado sobre el comportamiento de Vox y PSOE que "la verdad es que el PSOE ha jugado a la foto y Vox no iba a apoyarlo porque quiere elecciones" y proclamar que "prefiero la honestidad de Vox a la mentira, el engaño y el teatro del PSOE".

"Llevamos la razón a pesar de que algunos intentan que este partido desaparezca, que es necesario, hasta Juan Marín, que es un señor incómodo", ha afirmado Marín sobre la situación que afronta su partido a raíz de la difusión del audio de su intervención ante el grupo parlamentario.

"Estoy abrumado, desbordado por los mensajes de apoyo, de ánimo, a pesar de lo que se sufre con estas cosas", ha explicado Marín, quien ha considerado que "hacer lo correcto es decirle la verdad a los andaluces" y ha proclamado entonces que "mantego y ratifico que el Presupuesto ha costado muchísimo trabajo".

"El consejero (de Hacienda) ha ratificado mis palabras", ha indicado Marín, quien ha apuntado que "hasta el 19 de octubre no estuvo elaborado el Presupuesto para presentarlo a los partidos", antes de reiterar que "no se puede apoyar y presentar un Presupuesto para la recuperación con un recorte de 5.000 millones a los andaluces, eso es lo que he dicho y lo mantengo".

"Cuando tengo un Presupuesto de 41.000 millones, no voy a apoyar uno de 38.000", ha trasladado el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs, quien ha vuelto a explicar que el consejero de Hacienda recibió de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el anuncio de un descenso de 2.317 millones en transferencias para autofinanciada, que no habría fondos Covid, incluir 537 millones en concepto de devolución del IVA como una entrega a cuenta, y pasar de un objetivo de déficit del 1,2 al 0,6%.

Tras señalar que el Presupuesto se aprobó el 3 de noviembre, "casi cuatro meses después de esa conversación", ha reiterado que la autoría de la filtración del audio de su intervención ante el grupo la hizo "un diputado o diputada" al esgrimir que "éramos 21 los que habíamos y alguien grabó aquello" y se ha reafirmado en que "voy a seguir reuniéndome todos los meses con mi grupo porque mi obligación es informar a mi grupo".

Tras expresar sus dudas sobre la fecha de celebración de su alocución ante el grupo parlamentario, "la última reunión fue a finales de agosto, o primeros de septiembre", ha afirmado, para apuntar entonces "que da igual, en septiembre teníamos esta misma situación" y afirmar que "hasta mediados de octubre no estuvo la envolvente a los grupos parlamentarios, el 19 de octubre". "No hubo nunca un Presupuesto hasta el 19 de octubre", ha afirmado.

Cuestionado si persistía señalando hacia Génova, sede nacional del PP, como responsables de la filtración, Marín ha respondido que "no puedo señalar a quien no tengo certeza" y ha señalado entonces a "un compañero de grupo que entrega el audio a un medio de comunicación", no sin volver a señalar al secretario general del PP, Teodoro García Egea como el inductor de "la OPA a Ciudadanos, contrató a Hervías para destruir a Cs, lo he visto en Murcia, Madrid, Granada, Jaén, Almería".

"Es una estrategia del PP, desde Madrid, desde Génova, que ha sido absorber Cs", ha indicado, al mismo tiempo que ha expresado, sobre su relación con los consejeros andaluces del PP que "en ellos si confío, trabajo con ellos a diario, hay lealtad absoluta".

"No puedo señalar a nadie, si tuviera certeza diría ha sido éste, ya sabéis que no tengo pelos en la lengua", ha asegurado Marín.