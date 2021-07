Margallo: “España debe recuperar su liderazgo en la UE cuando se traten asuntos hispanoamericanos”

La represión del régimen cubano se ha convertido en asunto de política nacional en España y un nuevo escollo en la relación entre los dos partidos del Gobierno de coalición.

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal ha detallado este lunes que “no considera una dictadura al actual Gobierno cubano”, dejando claro que ese sector del Gobierno español siente una especial cercanía con el régimen castrista, un régimen comunista de partido único que rige en Cuba desde hace más de seis décadas.

Tras la renovación del sector socialista en el Gobierno de coalición, el nuevo Ejecutivo se estrenó durante el día de ayer con un nuevo ministro de Exteriores y también con una nueva portavoz. Isabel Rodríguez trató de esquivar ayer las preguntas de los periodistas durante su primera rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si coincide con el punto de vista de sus socios de coalición. La ministra evitó referirse a Cuba y respondió que “España es una democracia”.

Para analizar esta confrontación que asola a Cuba, COPE ha recogido las declaraciones de José Manuel García-Margallo, eurodiputado del PP y exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los Gobiernos de Mariano Rajoy de 2011 a 2016.

Pregunta (P): ¿Cómo valora este nuevo episodio de aparente división en el seno del Gobierno de España?

Respuesta (R): La discusión que siguen protagonizando todavía los diferentes miembros del Gobierno de España sobre si Cuba es o no una dictadura es una cuestión completamente absurda. Es obvio que un régimen que no reconoce los derechos humanos, que no reconoce el Estado de Derecho o que no reconoce el pluripartidismo es una dictadura. Esto no se puede discutir.

(P): ¿Cuáles deben ser hoy las prioridades del Gobierno de coalición presidido por Sánchez?

(R): La prioridad del Gobierno de España debe ser la liberación de la corresponsal de ABC y, después, estar vigilante respecto a la protección de los españoles que pueden estar afectados por las represalias del conflicto y que pueden verse obligados a abandonar la isla en condiciones muy precarias arriesgando sus vidas. El senador Marco Antonio Rubio, senador republicano por el estado de Florida, se ha dirigido al presidente Biden pidiéndole que exija a las autoridades cubanas que no tengan una reacción similar a la que tuvieron en el pasado en caso de conflicto como en los años 1980 y 1994, en ese “periodo especial” y que es muy similar al actual.

(P): El comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, alineado con las declaraciones realizadas por el Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell, ha sido rechazado por PP, Vox y Ciudadanos. ¿Ha perdido España su peso histórico en Europa?

(R): Es primordial que España recupere su liderazgo en la Unión Europea cuando se traten asuntos hispanoamericanos y cubanos. En Europa existe una tradición, y es que quien tiene la voz cantante y fija la postura en primer término es el país que tiene una relación especial con aquellas naciones en las que se produce el conflicto. En este sentido, cuando se hablaba de Rusia y Crimea fueron los países bálticos, Polonia y Rumanía los que tomaban la palabra. Los demás escuchábamos y tomábamos nota. Sobre asuntos hispanoamericanos siempre se ha escuchado a España y esto conlleva unos efectos prácticos si se hace en colaboración con los Estados Unidos.

(P): Podemos ha defendido abiertamente al régimen de los Castro. ¿Qué paralelismo puede tener uno de los partidos de la coalición que gobierna España con las tiranías de Cuba o Venezuela?

(R): Podemos no es un partido que se encuentre en el perímetro de lo que denominamos las democracias liberales. Podemos es un partido antisistema, y esto quiere decir que discute la Democracia Liberal desde un punto de vista político y el régimen de libre empresa desde el punto de vista económico. Podemos tiene coincidencias evidentes con el régimen cubano. Basta con leer algunas tesis doctorales de algunos de sus dirigentes o sus posiciones respecto a otros países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba o Ecuador para saber que tienen un código político distinto al nuestro.

(P): La pasividad del Gobierno de España ha podido truncar -quizá- durante los últimos años una transición en Venezuela. ¿Cuba puede perder ahora una oportunidad histórica para rechazar el régimen comunista que la invade desde hace más de seis décadas?

(R): Que el régimen cubano es un régimen que no funciona y que no puede funcionar es una evidencia histórica. Cuba ha sido siempre una economía dependiente. Dependió de España; dependió de los Estados Unidos y su exportación de azúcar; dependió de la Unión Soviética, por el suministro de petróleo a precios baratos; y ahora dependía de Venezuela, que se encuentra en una situación ruinosa. ¿En qué se ha traducido esto? En un régimen de subsistencia que no puede durar mucho tiempo. Es decir, un régimen que niega las libertades se puede intentar mantener sobre la base de garantizar su seguridad y prosperidad económica. Cuba no puede garantizar ni la libertad, ni la prosperidad. No puede garantizar nada y esto provocará su colapso. ¿En qué momento? No lo sé. La caída del régimen cubano tras la desaparición de las potencias comunistas es una excentricidad. La única alternativa es que se busque una salida política. Un régimen como el castrista tiene los días contados.

(P): ¿Qué opciones quedan entonces para que triunfe la Libertad y la Democracia en Cuba?

(R): España tiene que aportar una solución política para evitar un derramamiento de sangre. ¡España tiene la patente de qué es una transición política! No creo que nadie apueste por una solución militar. No se tomó esa decisión en Venezuela para proteger la llegada de la ayuda humanitaria desde Colombia y, por tanto, tampoco puede considerarse como una salida al conflicto. No cabe pensar en ello. Hay que ayudar para alcanzar una transición pacífica. No creo en el uso de la fuerza para solucionar un conflicto de este tipo. Eso pertenece a otra época.