Marcos de Quinto se da de baja de Ciudadanos tras el acuerdo de Arrimadas con Sánchez

Marcos de Quinto ha anunciado en Twitter que abandona Ciudadanos: "Esta mañana he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones (las cuales reconozco legítimas y democráticas). Deseo lo mejor a Ciudadanos pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país".

Esta mañana he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones (las cuales reconozco legítimas y democráticas).

Deseo lo mejor a @CiudadanosCs pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 19, 2020

Otro acuerdo con Sánchez, otra dimisión

Marcos de Quinto se une así a su compañero Juan Carlos Girauta que anunció que abandonaba el partido 'naranja' tras el primer apoyo de Inés Arrimadas a la prórroga de Pedro Sánchez.

Carina Mejías también anunció en ese momento su baja de Ciudadanos al no compartir la decisión de la nueva líder Inés Arrimadas de facilitar la prórroga del estado de alarma con Sánchez: "He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido", comentó.