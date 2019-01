Marcos, conductor de VTC: "Van a destrozarte el coche y luego a hacerte daño a ti"

Detrás de las 79 empresas de coches de alquiler con conductor en Barcelona que trabajan con Cabify y Uber, hay 3.000 personas que pueden perder su empleo. Uno de ellos es Marcos, tiene 32 años. Trabajaba en la construcción pero con la crisis llegó el desempleo. Varios años con trabajos temporales, a tiempo parcial, paro....hasta que ha encontrado la estabilidad.

Su sueldo es el sustento de su familia, tiene un hijo y su mujer está en paro y deja un mensaje muy claro a los taxistas. “Igual que ellos mantienen a sus hijos nosotros también mantenemos a los nuestros”. No entiende “por qué quieren echarnos, porque saben que nos quedamos en la calle, saben –dice con mucha preocupación- que con sus peticiones lo que piden es el cierre de nuestras empresas” . Habla tranquilamente, sin estridencias, con un tono sosegado, pero deja entrever mucha indignación. Cuenta a COPE los ataques que ha sufrido y que se han recrudecido en las últimas semanas "esta vez ha sido diferente, van a destrozarte el coche y luego a hacerte daño a ti... no lo entiendo”.

"Hay trabajo para todos", es el continuo mensaje desde las VTCs. Hablamos también con Rafael Garcia Tapia, consejero delegado de una compañía que tiene 400 coches y 750 puestos de trabajo. “Somos una empresa de transporte que tenemos conductores, talleres, garajes, igual que una empresa de autobuses” …tendremos que marcharnos, no nos vamos, nos echan, no podemos trabajar con la precontratación”.

A algunos conductores les han ofrecido irse a Valencia, Alicante o Madrid donde se están ampliando plantillas pero no pueden dejar su ciudad, allí tienen su vida. Uno a uno desmonta los argumentos del Taxi. Explica que no han perdido negocio “al contrario, su facturación ha aumentado el 15% en el último año” el cierre de las ciudades a los coches privados, les favorece a todos. No son competencia porque el taxi tiene las paradas, se les puede coger en la calle y también a través de aplicaciones. Cree que el gran problema es que quieren mantener el monopolio y que “debe reciclarse”.