El mapa de la Semana Santa 2022: Tres años después, estos son los sonidos de las provincias españolas

Momento de emoción e instante de gloria. Pasión, devoción y emoción se juntan de nuevo para que las figuras religiosas más conocidas de nuestro país, sientan de nuevo la luz del sol y el calor de la gente por todas y cada una de las calles más conocidas de nuestras ciudades. Miles de cofrades se disponen, después de tres largos años, a sacar sus hábitos; cada uno con su color, su forma y su tradición. Desde los "tararús" de la Semana Santa morada de Palencia, hasta los trianeros y trianeras que con gloria cargan a su Cristo de las Tres Caídas por Sevilla.

España huele ya a ramos de olivo, palmera y a humo de incienso. Es un tiempo solemne que comienza, en el que España luce sus galas más religiosas, en carácter especial y con un fervor que nos hace únicos. En COPE hemos hecho la maleta, y nos disponemos a dar un viaje de lo más especial, en busca de los mejores lugares para pasar estos días tan especiales dentro del calendario.





A pesar de que mucha gente no lo conoce al completo, en nuestro país hay diferentes celebraciones para conmemorar esta festividad. De hecho, no hay una sola provincia de toda nuestra geografía, en la que pase inadvertida esta celebración. Hay que decir, que dependiendo del lugar, se vive de diferentes maneras. Por ejemplo, en el norte son menos ostentosas en cuanto al despliegue, aunque no por ello son peores; se usan gaitas, y orquestas, aunque suele ser frecuente que algunas cofradías muevan sus pasos con ruedas.

Ciudades como Tarragona, se caracterizan por su "Recollida de Passos", que consiste en empujar los pasos de Semana Santa imprimiéndolos más velocidad de lo que es habitual. Otros emplazamientos, en este caso del centro peninsular, como Cuenca, sacan a la luz unas cornetas y unos palos para emitir sonidos. A esto lo llaman Las Turbas, que es una parte esencial de la procesión Camino del Calvario, la cual se celebra la madrugada del Viernes Santo. Con ello, los turbos emiten ruido y gritos rememorando la burla que se le hacía a Jesús cuando iba camino al Calvario.

Andalucía y Castilla y León son, sin lugar a dudas, los reyes de esta tradición desde tiempos inmemorables, son de sobra conocidos los múltiples encuentros que realizan las hermandades de lugares como Burgos o León. Allí se cuentan por miles los feligreses que acuden en masa a contemplar los saludos que los cofrades realizan con Jesús y su madre, la Virgen María. Sevilla, Cádiz, Jerez, Almería y el resto de Andalucía, muestran con gran devoción esta pasión de padres a hijos. Las llamadas, los pasos especialmente decorados y el espectáculo único que ofrecen todas las cofradías, algo que es patrimonio de todos los españoles.

Una tradición más viva que nunca

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es la sexta y última semana de Cuaresma desde el Domingo de Ramos hasta el atardecer del Jueves Santo, entre el atardecer del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, denominado Triduo Pascual. Por eso, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.

Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios puntos el viernes anterior (viernes de Dolores). La fecha de la celebración es variable (entre marzo y abril). Sin embargo, mucha gente desconoce que la Cuaresma sigue estando establecida hasta el atardecer del Jueves Santo.

En estas celebraciones se conmemora la institución de la eucaristía en el Jueves Santo; en la Última Cena, se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo, La Soledad de María el Sábado Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.