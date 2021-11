La madre de la menor violada en Igualada se dirige a Pedro Sánchez: "Pena de muerte para los violadores"

La cruzada emprendida por la madre de la menor de 16 años brutalmente violada en Igualada (Barcelona) al salir de una discoteca la madrugada del 1 de noviembre continúa su serie de misivas. “Señor presidente, ¿usted puede dormir por las noches tranquilo? Porque yo no puedo, ni podré ya mientras viva. Las familias afectadas están tomando medicación para poder dormir, las familias afectadas se enferman por tanto dolor”, ha expresado la mujer en una segunda carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Cuando violan a tu hija, violan a toda tu familia, le destrozan la vida a la niña y a toda la familia y a su entorno para toda la vida”, ha lamentado la madre. Además, la mujer no ha dudado en cargar contra Sánchez y por ello pide al presidente del Gobierno que erradique “la plaga de violadores”.

La madre censura “la pasividad de los gobernantes de España”, y reclama que “escuchen a las víctimas”. Por este motivo, y con la intención de aunar esfuerzos a lo largo y ancho de todo el país, la mujer ha aprovechado para hacer un llamamiento: “Quien me apoye para luchar contra la plaga que deje su firma en el ayuntamiento de cada localidad donde resida”.

Al hilo, la madre de la menor ha manifestado que se necesitan “leyes muy duras para acabar con esta plaga de violadores para que ninguna familia más esté rota de dolor”, y no ha dudado en pedir incluso que “se apruebe la pena de muerte para los agresores sexuales”.

También se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que, según ella, no se ha pronunciado y le ha reprendido: “El que calla otorga, o está conmigo o está en mi contra, si duermes tranquila no estamos en el mismo equipo. No valen palabras, valen acciones”.

“Ha sido casi una tortura”

Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra mantienen abierta su investigación sobre la brutal agresión sufrida por la joven, quien todavía no se está en condiciones de prestar declaración formal dado su delicado estado de salud. “Ha sido casi una tortura. La dejaron tirada a unas horas en las cuales se estaba a 3 grados en Igualada. La dejaron morir”, lamentó el portavoz de los Mossos, Toni Castejón.

Tras una nueva intervención a la que fue sometida la pasada semana, la menor de 16 años aún se recupera de las lesiones en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

