Los vecinos que dieron mayoría absoluta a Vox opinan de su alcalde

Lejos del ruido de pactos, vetos y dimisiones, en Navares de las Cuevas, un pequeño municipio de la provincia de Segovia, sus vecinos tienen claro quién quieren que les gobierne. Este pueblo castellanoleonés se convirtió tras las elecciones del 26 de mayo en uno de los cinco municipios en los que Vox consiguió mayoría absoluta.

Habrá quien piense que en Navares es verdadera la pasión que sienten por el partido liderado por Santiago Abascal pero, tras conocer a los vecinos, la sensación es distinta. Estas son las quintas elecciones que gana Vicente Robisco, aunque estos han sido los primeros comicios en los que se presenta bajo las siglas de Vox. Su elección viene dada por elección directa, ya que en la localidad hay un solo edil: el alcalde. De los 18 navarresanos que estaban llamados a las urnas, 15 introdujeron la papeleta de Vicente, dos votaron en blanco y el último se abstuvo.

Estos han sido los primeros comicios en los que se presenta bajo las siglas de Vox

Nos cuentan que, en esta época del año, son 14 las personas que viven en el pueblo. En verano, dicen, pueden juntarse unas 400. La realidad es que nos cuesta encontrar gente por la calle. Pero, como en toda la geografía española, siempre hay un bar con las puertas abiertas. Allí nos recibe Felipe, con un western de Trece en la televisión y sin nadie haciendo gasto. “Aquí casi todos los días son bastante aburridos”, cuenta el dueño del único local del municipio. El bar sobrevive gracias a los fines de semana y al verano. Entre semana, la caja prácticamente no se abre. A pesar de ello, en la calle tiene montada la terraza con sillas para más de 20 personas. Felipe se muestra contento con la labor de Vicente Robisco en el ayuntamiento y cree que a los vecinos les ha dado igual que se cambiara del Partido Popular a Vox. “Todo el mundo lo ha aceptado porque le conocemos a él, no porque él diga que está en Vox”, nos explica.

Felipe se ofrece a hacer de cicerone y presentarnos a algunos de sus vecinos pero, tras a llamar a varias casas y no obtener respuesta, se retira a su negocio. Deben estar, nos dice, en los huertos. Paseamos por la pequeña localidad. La plaza vacía, las calles vacías y el frontón vacío, aunque con una pintada con un mensaje claro: “Queremos un frontón nuevo”. Conseguimos cruzarnos con algunas personas más. Unos pasean disfrutando de la brisa que corre y otros van o vienen de sus huertos. Gabino es uno de los que ya vuelve acompañado de su cuñado, que prefiere no hablar. “Es que es catalán”, nos dice Gabino. A la pregunta de cuál es su opinión sobre el alcalde, no lo duda: “Es un buen alcalde”. Lo de que se presente por Vox parece no importarle. “Es a la persona a la que se la vota, no al partido”, nos responde levantando la voz con tono de hartazgo. Y añade: “A ver si nos entendemos”.

“He visto a «Voz» ese en la televisión y me parece que haría más que otros”, nos explica

Pero no todos tienen la misma opinión. En una huerta, regando los cultivos, encontramos a un matrimonio. “Se vota a la persona y al partido, porque los otros partidos están que unos días dicen una cosa, otro día es otra...”, comenta la mujer. El marido también está contento con el cambio de chaqueta del alcalde. “He visto a «Voz» ese en la televisión y me parece que haría más que otros”, nos explica. Aunque, inmediatamente después, nos descoloca diciéndonos que “si se juntara con el PP, mejor todavía”.

En lo que todos coinciden es en el problema de la despoblación rural y, además, no ven muy claro que haya alguna forma de solucionarlo. “Esto tiene mal arreglo”, dice Gabino, para quien la ausencia de trabajo es un obstáculo difícil de superar para la gente. Felipe pone el foco en la falta de ayudas que un pueblo como este, con 25 personas censadas, recibe. Pero él si tiene solución. Desde su bar invita a todo el mundo a acudir a Navares de las Cuevas: “Yo estaré encantado de ponerles una cerveza bien fría con buen aperitivo”.