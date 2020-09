Los titulares de la prensa en España: "Los fiscales se irritan con Moncloa"

1. ABC: Los fiscales claman ante la sospecha de parcialidad que les genera Delgado

La oposición de la Fiscalía a investigar al Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus desató ayer una tormenta de reacciones entre las asociaciones profesionales y los partidos políticos de la oposición. Estos últimos ven la mano alargada de Dolores Delgado, fiscal General y exministra de Pedro Sánchez, en la decisión del fiscal de pedir al Tribunal Supremo que se archiven las dos decenas de querellas presentadas contra sus antiguos compañeros del Ejecutivo.

2. El Mundo: Los fiscales se irritan con Moncloa: "Hay un desembarco del Gobierno"

Los presagios apuntaban a que el aterrizaje de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado no sería pacífico. Sin embargo, la situación excepcional vivida con la crisis sanitaria del Covid-19, con la institución trabajando a medio gas y la plantilla confinada, hizo que la llegada de Delgado a la sede de Fortuny pasara prácticamente desapercibida a los ojos de la opinión pública.

3. ABC: La concentración bancaria acelera en España: cincuenta cajas y bancos menos desde la crisis de 2008

Dos grandes movimientos van a dar un fuerte empujón a la concentración del sistema bancario español. El primero, enorme, muy avanzado ya, la futura unión de Caixabank y Bankia. El segundo, todavía sin un final claro, la fusión del Banco Sabadell con un gran banco, posiblemente con BBVA o Abanca.

4. El País: El informe de la Fiscalía sobre el Gobierno y la covid: un arma de doble filo

El informe de la Fiscalía General del Estado a favor del archivo de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia va a ser examinado con detalle por el Tribunal Supremo. Sin prisa, pero sin pausa: los fiscales se han tomado su tiempo, y el alto tribunal también lo hará. Entre querellas y denuncias suman más de 50, y el Supremo va a poner la lupa en todas ellas, con el dictamen de la Fiscalía como permanente referencia y elemento de contraste. Pero en medios del Supremo se recuerda que no siempre se han seguido los criterios del Ministerio Público, sobre todo en casos en que sus representantes han entreverado consideraciones estrictamente técnicas con otras más próximas a puntos de vista subjetivos.

5. El Mundo: El 'superprofe' de la educación a distancia: "Doy clases en Instagram y TikTok pero lo presencial es insustituible"

Durante el confinamiento, el profesor Juan Jesús Pleguezuelos enseñaba Historia a sus alumnos mediante videoconferencia por las mañanas y emitía en Instagram y en TikTok por las tardes. No paró ni en Semana Santa. «Me sorprendió mucho que mis estudiantes se conectaran a diario a mis clases, porque yo no pasaba lista y se había decidido que no se suspendiera a nadie en el tercer trimestre. Cuando se anunció esa medida, yo pensé: 'A ver quién va a seguir ahora mis clases'.

6. La Razón: Rajoy y su cúpula serán expulsados del PP si son imputados en «Kitchen»

Pablo Casado rehúye el debate del «caso Kitchen» y habla de la crisis económica y la crisis sanitaria, pero el partido se enfrenta al pánico de ver que sus mensajes quedan ensordecidos por las novedades judiciales o políticas sobre las presuntas operaciones de la cúpula del Gobierno de Rajoy para «borrar» información del ex tesorero del PP Luis Bárcenas que perjudicaba al partido y a su entonces presidente nacional.

7. La Vanguardia: PSOE y UP avanzan en el borrador de presupuestos y tensan el relato

El borrador de presupuestos que presentará a finales de mes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su vicepresidente Pablo Iglesias, en tanto líderes del PSOE y Unidas Podemos, avanza a buen ritmo, con disensos pero sin escollos, explican en fuentes del Gobierno. Las diferencias que liman estos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, no enturbian el enfoque general de unas cuentas expansivas cuyo carácter vendrá determinado por un apartado de inversiones que, más allá de un enfoque reactivador, en el sentido keynesiano clásico, persigue también una reorientación y modernización del modelo económico y del tejido productivo. La digitalización económica, la transición ecológica –singularmente en la generación de energía y en el uso eficiente de esta por los hogares– y una nueva economía de cuidados, cuyas precariedad material y perentoriedad estructural ha desnudado la pandemia, son los objetivos compartidos por socialistas y morados en la negociación. No está cerrado el modelo fiscal, aunque se da por hecho que la ambiciosa reforma fiscal pactada en el acuerdo de Gobierno no será ejecutada en el presupuesto, por la necesidad de “modular” el objetivo redistributivo atendiendo al efecto económico de la pandemia. Los socialistas prefieren no tocar ningún tramo del IRPF, aunque siguen sobre la mesa la bajada del impuesto de sociedades a las pymes y la subida a las grandes empresas, así como una tributación a las grandes fortunas. En todo caso, ambas partes asumen que la recaudación no es la clave de bóveda de estas cuentas, habida cuenta el compromiso de liquidez, deuda y ayudas directas que ha asumido la UE.

8. El Español: Cae Antonio ‘el Castaña' con sus 141 peones: la estructura del capo del hachís a lo Pablo Escobar

Fue recobrar la libertad, poner un pie en la calle, y Antonio Tejón se lanzó a lo mejor que sabe hacer, quizás lo único a lo que de verdad le ha echado verdadero empeño desde hace dos décadas: traficar con hachís.

9. Funcas alerta de una crisis más larga y profunda: el PIB se hundirá un 13% este año

La economía española se hundirá un 13% este año con una recuperación más lenta de lo esperado. Este es el resumen general de las nuevas previsiones de crecimiento publicadas por Funcas que ha recortado en tres puntos sus estimaciones de junio. De esta forma, la crisis será mucho más profunda de lo esperado inicialmente y se sitúa ya muy lejos de las previsiones oficiales del Gobierno que todavía contemplan una contracción del PIB del 9,2%. Con este movimiento, Funcas da el 'pistoletazo de salida' a una rebaja de las previsiones de crecimiento que apunta a que será generalizada, dados los pobres datos que está cosechando la economía española. De hecho, la entidad considera que hay un riesgo cierto de que España no recupere los niveles de PIB previos a la crisis hasta 2024.

10. Levante: Madrid renuncia en un solo impuesto al valor de la infrafinanciación valenciana

La comunidad de Ayuso deja de ingresar por la bonificación de la tasa de Patrimonio 905 millones, cifra cercana a los mil millones de brecha de la C. Valenciana con la media española - El dato trasciende en pleno debate sobre la reforma fiscal