Los terroríficos datos del empleo de marzo que elevan el paro hasta los 3,5 millones, portada en la prensa

Los principales diarios de nuestro país destacan en sus portadas el grave descenso del empleo a causa de la crisis sanitaria. El coronavirus deja las peores cifras históricas en un mes. El número de parados vuelve a superar los 3,5 millones y la afiliación se hunde. El número de parados ha aumentado en 302.265 y vuelve a superar los 3,5 millones (en concreto 3.548.312, la cifra más alta desde abril de 2017) pero lo más grave sin duda es el dato de la afiliación a la Seguridad Social. Literalmente se ha hundido. El saldo del último día refleja que el sistema ha perdido 833.979 ocupados, lo que deja el total en 18.445.436. Los principales titulares son los siguientes:

ABC

"834.000 empleos arrasados en solo 14 días de crisis. El número de parados supera los 3,5 millones por primera vez en tres años y el sector turístico alerta de pérdidas de hasta 90.000 millones".

EL MUNDO

"El estado de alarma destruye 900.000 empleos en 14 días"; "Hospital de campaña a gusto de la consejera. La Generalitat boicoteó la ayuda del Ejército en 41 municipios catalanes. 1.164 ancianos murieron en los últimos cinco días de marzo en residencias de Madrid"; "W. Hoekstra, ministro de Finanzas holandés: "Hay que admitir que no lo hemos hecho bien, es culpa nuestra""; "John de Zulueta, Círculo de Empresarios: "Se están perdiendo vidas por la ineptitud del Gobierno""; "La oposición carga contra Illa por no hacer caso a la OMS"; "El 75% de los respiradores prometidos por Sanidad no tiene licencia para utilizarse".

LA VANGUARDIA

"El virus arrasa 900.000 puestos de trabajo en dos semanas negras"; "Uno de cada cuatro muertos por el virus vivía en una residencia"; "España supera el listón de los 10.000 muertos"; "Las cárceles obedecen al TS y rechazan que los presos del 1-O se confinen en casa".

EL PAÍS

"El mazazo de la crisis: 900.000 empleos destruidos en 14 días"; "Despedir a los muertos en soledad"; "Leganés: historia de un colapso"; "El Eurogrupo plantea a España e Italia usar el fondo de rescate sin condiciones"; "España supera los 10.000 muertos,el20% de las víctimas mundiales"; "Torra rectifica y recurre al Ejército para desinfectar residencias"; "El Gobierno prevé que no haya más clases este curso en la universidad".

EL PERIÓDICO

"Paro desbocado. La crisis del virus ha destruido 900.000 puesto de trabajo desde el estado de emergencia. Sánchez plantea otros Pactos de la Moncloa; "Torra rectifica y acepta la ayuda del Ejército tras ponerle trabas"; "España pasa ya de 10.000 muertos, el 20% de todo el mundo"; "Educació dicta en plena crisis la subida del menú escolar"; "La UE descarta los 'coronabonos' y fía la terapia al presupuesto".

LA RAZÓN

"Sánchez hiberna a casi tres millones de parados"; "La consigna de Sanidad: ""Comprar material barato""; "Hay esperanza: 26.743 dados de alta por coronavirus"; "Una vacuna neutraliza por primera vez el Covid-19 en ratones"; "El Congreso pone coto a las dietas de los diputados tras la denuncia de La Razón".