Los políticos y sus meteduras de pata curriculares

Luis Roldán, exsubsecretario de Estado por el PSOE y exdirector general de la Guardia Civil. incluyó en su curriculum una ingenieria industrial. Además, aseguraba ser licenciado en Empresariales y tener un máster de economía. Lo único que sí parece real es su titulación en Ciencias Políticas y Sociología, que estudió por la UNED mientras estaba en prisión.

Con datos contrastados o sin ellos, el caso es que Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón no son los únicos políticos señalados por la 'titulitis'.

El exlehendakari vasco Patxi López rebajó su descripción de “ingeniero industrial” a “estudios en ingeniería industrial”. Durante años se dio por cierto que el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco, poseía el título de Derecho, cuando había abandonado la carrera en primer curso.

La exministra socialista, Leire Pajín, presentó un currículum en el que aseguraba haberse unido al claustro de la Universidad de Alicante en representación de la facultad de “Económicas y Sociología”, que no existía (un error subsanado al día siguiente de su publicación).

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, admitió “irregularidades”. Fue profesor de matemáticas pero no es licenciado en la materia. Elena Valenciano tenía las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas. Dos carreras empezadas pero no terminadas: “Empecé Derecho y luego me pasé a Políticas, no terminé, pero sólo me faltan dos asignaturas”.

En el año 2017, Estela Goikoetxea presentó su dimisión como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria después de que Hipertextual.com revelara que no era licenciada en Biotecnología: "Es cierto que no finalicé mis estudios de Biotecnología, a pesar de lo que figura en mi propio currículo".

A partir de 2016, toda la información curricular Tomás Burgos, el execretario de Estado de Seguridad Social, que aparece en la página del Congreso es: "soltero". Burgos no se licenció en Medicina como figuró durante tres legislaturas en su curriculum. De licenciado en Medicina pasó a haber cursado "estudios de Medicina en Medicina por la Universidad de Valladolid" y de ahí a "soltero".

Juan Manuel Moreno Bonilla era Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Administración y Dirección de Empresas por EADE en el año 2000. En 2004, pasó de estar licenciado a tener sólo “estudios en Dirección y Administración de Empresas”. En 2008, en su curriculum aparecía el Máster de EADE y un programa de liderazgo del IESE. En 2012, obtuvo un grado universitario en Protocolo y Organización de eventos por la Universidad Camilo José Cela

La alcaldesa popular de Santander, Gema Igual, no es diplomada en Magisterio como afirmaba en su curriculum. Igual lo definió como “un error sin mala fe”, subsanado después con "estudios de magisterio"

Incluso el curriculum de Carles Puigdemont ha tenido modificaciones. Cuando fue nombrado sucesor de Artur Mas era “filólogo y periodista” Desde entonces, las referencias a su vida académica se han limitado a “estudios en…”.

Por su parte, Joana Ortega, la exvicepresidenta de la Generalitat ya en 2011 Ortega reconoció "el error involuntario", "un fallo de transcripción que no detecté ni pude corregir a tiempo". No era licenciada en Psicología, le faltaba "una asignatura y media".

En Ciudadanos, el diputado en el Congreso, Miguel Gutiérrez no era doctor ingeniero, unicamente poseía el título de ingeniería. Por su parte, César Zafra, diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que reconocer haber ejercido de abogado sin serlo.