Los Mossos persiguieron el coche en el que huyó Puigdemont que consiguió darles esquinazo

El Comisario Jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha dado explicaciones sobre lo ocurrido este jueves 8 de agosto, antes, durante y después del acto en el que intervino Carles Puigdemont en Barcelona y por qué el cuerpo policial de Cataluña no le detuvo pese a la orden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El alto mando de los Mossos ha asegurado que "el objetivo principal era que se celebrara el Pleno de investidura de Salvador Illa y se consiguió".

"El dispositivo estaba diseñado para la detención"

¿Por qué no se detuvo a Puigdemont y se le permitió que se fugara? Eduard Sallent ha asegurado que "la orden era aguantar al máximo", además "las personas que rodeaban a Puigdemont, lo impedían, hicieron un muro humano". Entre esas personas, ha destacado el alto mando de los Mossos, "estaba la segunda autoridad", de Cataluña.

El Comisario Jefe del cuerpo de Mossos ha asegurado que previeron que podrán detenerle sin necesidad de utilizar la fuerza porque "este señor no se dedica al crimen organizado, sino a la política".

"El dispositivo estaba diseñado para la detención", ha aseverado Eduard Sallent que confirma que tenían vehículos preparados y a punto para el trasladar al juzgado a Puigdemont, Sallent, "los agentes destinados en los aledaños de la Ciutadella tenían controlada la lectura de derechos que se efectúa a todo detenido y la documentación pertinente".

También ha señalado que había tres drones en la zona y ha confirmado que "se escaparon con sombreros de paja y que los Mossos consideraron que en pleno escenario, ante 4.500 personas aglutinadas en el Arco de Triunfo no era el momento más idóneo" para capturarlo.

Lamenta que haya habido mossos "que han colaborado en la huida y han situado al Cuerpo en una situación que no nos gusta nada".

Descarta que los Mossos d'Esquadra hayan hecho el ridículo "todos pueden estar orgullosos de lo que hacemos y tenemos el prestigio que nos merecemos. Esto no se trata de personas ni de afectos sino de fortalecer nuestra institución que es de todos los ciudadanos de Cataluña".

"No sabemos si sigue en Barcelona"

Pese a las informaciones que aseguran que Puigdemont está ya fuera de España, de nuevo en Waterloo, por lo dicho tanto por su abogado, Gonzalo Boye, como por el dirigente de Junts, Jordi Turull, el jefe de los Mossos asegura que "no descarto que aún esté en Barcelona, su entorno suele mentir y no puedo dar veracidad de lo que dice esta persona que acompaña en la fuga a Puigdemont".

"Trabajamos con evidencias y objetividad y no sabemos si está o no aquí y si nos enteramos que está aquí le detendremos", ha asegurado y ha negado que supieran que estaba en Barcelona desde el martes "no tenemos conocimiento de cómo ha llegado ni de cuándo ha llegado, de haberlo sabido habríamos actuado".

Los Mossos no esperaban "un comportamiento tan impropio" de Puigdemont

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, que ha comparecido junto al Comisario Jefe de los Mossos, ha asegurado que el Cuerpo no se esperaban "un comportamiento tan impropio" de quien había sido la máxima autoridad de Cataluña, en referencia a la huida del expresidente Carles Puigdemont, y ha acusado a Junts de usar a los ciudadanos como extras de un engaño.

Joan Ignasi Elena ha lamentado que desde Junts se urdiera un plan para dinamitar y deslegitimar el pleno de investidura "sencillamente porque no gustaba el resultado del mismo", en una maniobra que entiende como un ataque al gobierno actual para colocarlo fuera del frente independentista.