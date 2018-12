Los Mossos estarían buscando a un hombre que querría atentar en Barcelona

Después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya publicado un tuit alertando del riesgo de atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona, los Mossos d'Esquadra estarían buscando a un hombre nacido en Casablanca (Marruecos), cuya intención es cometer "un atropello con autocar o similar" en la capital catalana, según publica El Periódico.

Esa información indica que la policía autonómica da una credibilidad "media" a esta información, y que el ataque estaría previsto para este martes 25, día de Navidad.

Asimismo, el diario El País señala que este individuo es un hombre cuyas iniciales son B.L., que tiene 30 años y que tiene carné para conducir autobuses. En este sentido los Mossos estarían llevando, según este medio de comunicación, controles de autobuses, autocares y minibuses en Barcelona, y también en empresas de alquiler de vehículos, hoteles y accesos a Cataluña.

Este diario indica que este hombre tiene una denuncia en 2006 por insultar a la Guardia Civil en el Aeropuerto de Málaga. Los servicios de información sabrían que viajó de Almería a Nador (Marruecos) en 2015, y de Tánger a Algeciras, en 2018.

Aviso de EE.UU.

La orden de los Mossos estaría circulando de forma paralela al aviso del Departamento de Estado estadounidense en el que pide precaución a sus ciudadanos si están o viajan durante estos días a Barcelona.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq