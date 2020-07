Los mayores en residencias merecen un estudio específico sobre el coronavirus

La directora del Centro Nacional de Epidemiología, María Pollán, ha señalado este lunes 6 de julio que las características específicas de los mayores en residencias merecen una atención específica que no se ha podido dar en el Estudio Nacional de Seroprevalencia ENECOVID.

"Sabemos que las residencias de la tercera edad han sido un colectivo muy castigado en la pandemia y merecerían también y, de hecho, creo que están en marcha, estudios específicos en esta población", ha dicho durante la presentación de los resultados del estudio, que concluye que un 5% de la población española tiene anticuerpos.

Así, ha explicado que el diseño del estudio ENECOVID va a dirigido a los hogares y se ha dejado fuera a la población institucionalizada, que representa un 6 por ciento del total.

España sigue sin inmunidad de grupo con un 5 % de contagiados por la COVID-19

El 5 % de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus, según concluye la última oleada del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y descarta la inmunidad de grupo.

En este sentido, tanto el porcentaje de población con anticuerpos (el 5,2 %) como la distribución geográfica, se han mantenido muy similares a la anterior oleada, si bien entre la primera y segunda ronda del estudio un 7 % de los participantes han dejado de tener anticuerpos detectables de COVID, porcentaje que ha subido al 14 % de la segunda a la tercera ronda.

Pero el no poder detectarlos no significa que esas personas no estén inmunológicamente protegidas, según ha advertido Pollán.

Ha explicado que esta "pérdida" de los anticuerpos fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma (11 %) entre las rondas 1 y 2, mucho menos en los participantes con una PCR positiva (0,5 %) y en aquellos que describieron pérdida súbita del olfato o del gusto (2,6 %).

Al tiempo, los resultados del estudio han demostrado una tasa global de seroconversión (personas que no tenían anticuerpos en la primera oleada y que los han desarrollado a lo largo del estudio al tener contacto con el virus) del 0,9 % entre la primera y la segunda y un 0,7 % entre la segunda y la última, lo que según Pollán refleja la baja aparición de nuevas infecciones tras el confinamiento.

Los investigadores han querido definir lo que puede ser un "posible caso covid", y señalan a personas que tienen tres o más síntomas de los que son compatibles con la enfermedad o que manifiestan la pérdida de olfato y gusto.

Con todos estos datos, Pollán ha señalado que "estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño" y que sería "muy poco ético" exponer a la población al virus para conseguirla, por lo que ha insistido en la importancia de las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, algo que se ha ido incrementando a lo largo de las semanas del estudio, como han podido comprobar.