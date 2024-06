Los finalistas andaluces de los 27º Premios Max celebran sus nominaciones en Sevilla

La Fundación SGAE ha celebrado este lunes un encuentro con los finalistas andaluces de la 27ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas?Tenerife. La cita ha tenido lugar en el Auditorio principal del Cartuja Center CITE, sede de SGAE en Andalucía.

En representación de la obra 'La materia' ha asistido la bailarina y coreógrafa Olga Pericet, que opta a los galardones a Mejor intérprete femenina de danza y Mejor coreografía (junto a Daniel Abreu). Por parte de 'El Público', adaptación de Alfonso Zurro de la obra de Federico García Lorca, nominada en la categoría de Mejor labor de producción a cargo de Noelia Díez y Juan Motilla, han asistido el propio Motilla, junto al dramaturgo Alfonso Zurro, y los intérpretes de la obra Luis Alberto Domínguez, Raquel de Sola y Piermario Salerno.

En un acto distendido orientado a presentar a los medios las obras en competición, el director de SGAE Andalucía, José Lucas Chaves, ha presentado y conducido el desayuno informativo. En concreto, ha recordado la calidad de los trabajos que este año representan a Andalucía en la gala Max y ha mencionado a los seis profesionales y creadores andaluces que entran en esta terna.

Además de Pericet y Teatro Clásico de Sevilla, también aspiran al galardón la autora Ana López Segovia de Las niñas de Cádiz, con opciones a mejor adaptación o versión de obra teatral por 'Las bingueras de Eurípides'; el bailaor y coreógrafo Andrés Marín, nominado ex aequo con Jon Maya a Mejor intérprete masculino de danza por 'Yarin', de Kukai Dantza; La Maquiné, en la categoría de Mejor espectáculo para público familiar por 'Estación Paraíso'; y Luis Miguel Cobo, finalista a Mejor composición musical por 'La casa vacía', de Proyecto Larrúa.

Para la coreógrafa Olga Pericet, es muy importante resaltar que "se trata siempre de un trabajo colectivo, que ha conseguido dilatar o buscar hueco en el flamenco, no provocarlo ni destruirlo, que proponía Daniel Abreu, con la rebeldía de hacer otras cosas que a mí me interesaba. Está ahí lo esencial, pero hay algo de amor en el cuerpo, que se abre y se le da forma, es como un viaje sagrado en el que realmente hacemos un arbol donde compartimos muchas raíces".

Asimismo, Pericet ha destacado su alegría de estar nominada: "Que con el recorrido que tengo me den ese agradecimiento es gratitud absoluta a todo el amor que le pongo a lo que hago, y en este caso compartido con Abreu. Para mí con dos nominaciones ya me siento premiada, que llena un hueco, me da oxígeno", ha asegurado la creadora cordobesa, que ya cuenta con dos Max como intérprete y otro como coreógrafa en una obra de creación conjunta.

El equipo de Teatro Clásico de Sevilla ha dejado claro su contento por la nominación a esta obra "surrealista, difícil de llevar, en la que el público tiene que sacar sus propias conclusiones, y que habla de la libertad y del ser humano", ha apuntado Juan Motilla.

El responsable de la producción del espectáculo ha resaltado, además, que en este montaje se han "puesto a prueba" al ser una producción muy compleja, con un trabajo complicado de escenografía, de multitud de personajes a los que dan vida nueve intérpretes, pero que "nos ha hecho estar contentísimos, y este reconocimiento que se nos da desde los Premios Max es una maravilla".