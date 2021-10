Los españoles, ante el nuevo gravamen por el uso de las autovías: "Es excesivo"

Mucho ha cambiado en el PSOE desde el inicio de la década pasada. Una ida y venida constante en cuestiones de Estado que navegan a la deriva dependiendo –eso sí– de los objetivos cortoplacistas del actual Gobierno de coalición.

Uno de estos asuntos, que ha cobrado protagonismo durante las últimas horas, ha sido el de implantar un modelo de pago por el uso en todas las autovías y autopistas del país. En 2012, el partido de la calle Ferraz pretendía suprimir los peajes de las autopistas portuguesas que conectan con España a través de una proposición no de ley (PNL). Pero hay más. En 2015, desde el partido que hoy dirige el presidente Pedro Sánchez, denunciaban que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, excusado en el argumento de la mejora en la seguridad vial, impulsara el uso de los peajes con el objetivo de “subvencionar las pérdidas de las autopistas de pago que se encuentran en quiebra”.

Hoy, el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez, ha confirmado que el Gobierno tiene la intención de cobrar por el uso de las autovías.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendría prácticamente definido cómo imponer una tasa a quienes circulen por autovías ya que, según Vázquez, un modelo de “pago por uso” permitirá ofrecer una solución al “creciente déficit” en materia de conservación de carreteras.

Por su parte, la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado que los 1.400 millones de euros que destinarán en el año 2022 los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el mantenimiento de estas infraestructuras son “insuficientes”, por lo que considera que España debe dar un “paso más” hacia los cambios que demandan las autoridades europeas.

Mención aparte merece el caso de Euskadi, ya que la decisión de implementar este nuevo gravamen quedaría en manos de su Ejecutivo al tener transferidas las competencias. Pero, ¿qué opinan los españoles sobre la iniciativa del Gobierno a la hora de implantar un modelo de pago por el uso en todas las autovías y autopistas?

“¡Me parece fatal que nos impongan otro impuesto más!”, ha protestado una ciudadana ante los micrófonos de COPE. “Me parece excesivo completamente. En cualquier caso, creo que ya pagamos suficientes impuestos y este es un sobrecargo sobre algo que en su día ya pagamos”, ha argumentado otro ciudadano.

Por su parte, unos jóvenes han declarado que el hecho de viajar a Madrid desde Zaragoza y “pagar por una carretera que ya está construida es contraproducente”. “Sólo quieren recaudar más impuestos”, han remarcado.

Algunos de los entrevistados por COPE no han podido evitar relacionar lo negativo que será la imposición de este nuevo gravamen si lo sumamos a la escalada constante en los precios que se siguen registrando en la factura de la luz. “Todo lo que sea pagar de más por algo por lo que antes no se pagaba me parece muy mal, y si lo sumamos a los precios de la luz...”.