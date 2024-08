Los ecologistas denuncian la aparición de "miles" de peces muertos en Santa María del Mar (Castrillón)

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado este jueves la aparición de "miles" de peces muertos en la playa de Santa María del Mar, en Castrillón.

Según ha informado la Coordinadora en nota de prensa, se ha transmitido esta denuncia tanto al Gobierno de Asturias como al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para que investiguen la procedencia de ejemplares. Consideran los ecologistas que estos peces "podrían provenir de un descarte de un barco, ante la falta de evidencia de otro tipo de vertido, por la falta de olor o manchas en el mar".

Los ecologistas han recordado que desde el 1 de enero de 2019 esta prohibido arrojar al mar los descartes de pesca. "No es la primera vez que en Asturias se producen estos graves hechos, no se desembarca todo el pescado capturado, con la complicidad del Principado que no hace los deberes de perseguir estas practicas ilegales y tan poco sostenibles", han aseverado.