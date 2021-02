Los 9 detenidos en Valencia en las manifestaciones por Hasel, ante el juez

Los nueve detenidos ayer en las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel han pasado la noche en la Comisaría de Policía de Ruzafa, en la calle Zapadores de Valencia, y ocho de ellos pasarán este viernes a disposición judicial imputados por desórdenes públicos, y por reclamación judicial por un asunto pendiente, el noveno, informan fuentes policiales.

Las detenciones se produjeron la noche del jueves durante los incidentes ocurridos en la manifestación de protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, convocada por segunda noche consecutiva en Valencia. La concentración fue anunciada en redes sociales por colectivos independentistas, al igual que el pasado martes, y con el lema Estem fartes (Estamos hartas).

Fuentes de la Delegación del Gobierno, que no descartan que este viernes vuelvan a convocarse concentraciones, informan a EFE de que la de este jueves se les comunicó a las 14.00 horas, y también de que se estuvo negociando hasta el último momento para, asumiendo que sería una manifestación y no solo una concentración, fijar un recorrido que facilitara el trabajo policial y evitara incidentes, pero han indicado que no fue posible.

Sobre las siete de la tarde en la plaza de San Agustín, rodeados con un gran dispositivo policial, se concentraban unos 300 jóvenes, que intentaron manifestarse por el centro de la ciudad. En ese momento se registraron las primeras cargas.

Los jóvenes se dispersaron por las calles aledañas y se repitieron las cargas tras algunas carreras y escaramuzas, que dejaron desperfectos en mobiliario urbano y vehículos aparcados, principalmente motocicletas.

Compromís ha subido a Twitter un vídeo donde puede verse a su diputado en Les Corts Valencianes Carles Esteve, quien recibe un golpe de porra en las piernas cuando caminaba, con los brazos en alto, por la calle San Vicente Mártir, donde se estaban produciendo los enfrentamientos con los antidisturbios.

El alcalde, Joan Ribó, ha tachado de "desproporcionada" la actuación policial y ha advertido de que esas intervenciones solo hacen que crezca "la crispación social".

El sindicato policial Jupol ha convocado una concentración a las 12.30h del mediodía de este viernes en protesta por estas declaraciones del alcalde.