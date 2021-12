Los contactos estrechos de ómicron no tendrán que hacer cuarentena si tienen la pauta completa

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas han acordado este martes que los contactos estrechos de un contagiado con la variante ómicron de coronavirus no tengan que guardar diez días de cuarentena domiciliaria, en el caso de que tengan la pauta de vacunación completa.



Según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, la Comisión de Salud Pública ha decidido "por mayoría" cambiar esta norma, ya que hasta el momento sí estaban obligados a hacer cuarentena los contactos de casos producidos por variantes ómicron, beta o gamma.



No obstante, en la práctica, la confirmación del tipo de variante no estaba disponible para la mayoría de los contagiados.



Aunque no tengan que hacer cuarentena, a los contactos estrechos de un caso confirmado de ómicron se les recomendará que durante este periodo de 10 días limiten sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales, y sigan "escrupulosamente" las medidas de prevención como el uso de mascarillas y una vigilancia estrecha ante la posible aparición de síntomas compatibles.



Este acuerdo supone una "revisión" del criterio que estaba vigente hasta ahora, y se produce en el contexto actual de alta incidencia y de amplia circulación de la variante ómicron.



La decisión se conoce después de que la Comunidad de Madrid haya hecho público un protocolo de actuación en caso de dar positivo en un test de autodiagnóstico que incluía la recomendación de que los contactos estrechos vacunados con pauta completa no se aislasen -independientemente de la variante- pero sí redujesen las salidas a las esenciales.



Por otro lado, la Comisión de Salud Pública insiste en la importancia de acelerar la vacunación tanto de las personas de más de 12 años no vacunadas como de las dosis de recuerdo en los grupos autorizados, especialmente los más vulnerables; y la primovacunación en los niños y niñas de 5 a 11 años.



Sin embargo, a tres días de la Nochebuena y con un ritmo de contagios desbocado en prácticamente toda España, el Ministerio de Sanidad no ha informado por el momento de que se haya alcanzado ningún acuerdo con las comunidades sobre las medidas que se deberán implantar durante las celebraciones por las fiestas navideñas, una cuestión que deberán abordar este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes autonómicos en la Conferencia de Presidentes.