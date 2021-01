Lorena Roldán (PPC) recuerda que la militancia de Cs la eligió como candidata

La número dos del PPC en las elecciones del 14-F, Lorena Roldán, ha recordado este martes que la militancia de Ciudadanos la eligió a ella para ser la candidata a la Generalitat y no a Carlos Carrizosa, y ha señalado que su salto al PP ha sido "un paso natural".

En declaraciones a Ràdio 4, Roldán ha señalado que el hecho de que la apartasen de la candidatura de Cs le dolió "por la militancia", aunque ha reconocido que en su momento entendió "el razonamiento" del movimiento.

Sobre Carlos Carrizosa, ha dicho que es "el candidato que ha elegido Ciudadanos": "Iba a decir la militancia, pero no. En este caso lo ha elegido Ciudadanos y me imagino que para el proyecto de Cs será el mejor de los candidatos. La militancia me eligió a mí".

El pasado 30 de diciembre, Roldán anunció por sorpresa que dejaba Cs para incorporarse como número dos del PPC en las elecciones, en un comunicado en el que deslizaba críticas al rumbo del partido desde que Inés Arrimadas es la presidenta.

Con todo, hoy Roldán ha afirmado que Arrimadas no le ha decepcionado: "Ella coge el liderazgo del partido después del descenso que sufrimos hace un año. Ella tenía todo el derecho a tomar las decisiones que creyese más oportunas en su momento".

Roldán ha señalado que Arrimadas "tiene todo el derecho a tomar las decisiones que quiera", pero que el resto también tiene "el derecho de discrepar o no estar de acuerdo con estas decisiones".

Preguntada por si apoyaría una eventual investidura del candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, tras las elecciones previstas para el 14-F, Roldán ha respondido que los socialistas catalanes "dicen una cosa y luego hacen lo contrario".

"Ellos quieren hacer este tripartito, que a mí me parece que sería una idea nefasta, porque al final un tripartito con ERC vuelve a ser 'procés'. Le pondrán otro nombre, lo disfrazarán de alguna manera, que eso el socialismo lo hace muy bien, pero al final volverá a ser 'procés", ha señalado. EFE

