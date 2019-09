Lluvia de críticas a Pedro Sánchez por esta inoportuna declaración feminista en la cumbre ecologista de la ONU

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU para tratar asuntos relacionados con el cambio climático, problemática que Sánchez ha aprovechado para relacionar con el feminismo.

Sánchez, ha asumido compromisos por importe de 350 millones de euros en un periodo de cinco años con diversos fondos internacionales durante su participación en la Asamblea General de la ONU.

Sánchez anunció el lunes, durante su participación en la Cumbre del Clima convocada por el secretario general, Antonio Guterres, una aportación de 150 millones de euros en cuatro años al Fondo Verde del Clima. Se trata de un instrumento que se enmarca en la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático y pretende ser la principal herramienta de financiación de proyectos en países en desarrollo.

Sánchez también ha avanzado que España dedicará dos millones de Euros al Fondo de Adaptación de la Convención Climática y la ratificación de la 'enmienda de Kigali' del Protocolo de Montreal, que prevé reducir en más de un 80 por ciento en 30 años la producción y el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC) utilizados, por ejemplo, en aires acondicionados y refrigerantes.

El martes, Sánchez intervino ante la Asamblea General de la ONU y anunció cien millones de Euros para el Fondo Conjunto de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo sostenible en los próximos cinco años y otros cien al Fondo Global para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, en este caso en un plazo de tres años.

España llegó a ser el quinto mayor donante de este fondo de lucha contra las tres enfermedades pero dejó de hacer aportaciones en 2011. En vísperas de la Asamblea de la ONU, varias ONG habían lanzado una campaña para instar al gobierno a volver a la comunidad de donantes de esta iniciativa.

Las redes sociales han centrado la atención en un mensaje de Pedro Sánchez, que ha compartido el Twitter de Naciones Unidas:"En la lucha contra el cambio climático debemos tener en cuenta la perspectiva de género. Las mujeres y las niñas son las personas más vulnerables a sus consecuencias".

El hecho de relacionar feminismo con el cambio climático no ha sentado muy bien a muchos usuarios, que han decidido publicar sus opiniones en sus perfiles de las redes para responder al presidente del Gobierno en funciones.

No importa lo ridículo que suene o que no se base absolutamente en nada. Siempre hay que decir que las mujeres son las que peor lo pasan. Esto, señores, es la perspectiva de género. https://t.co/kkO9aPwKMy

Cualquier dia pedri dira que las mujeres no deben salir de casa por si los hombre le hacen algo malo y que tienen que ser mantenidas por sus parejas por si sufren alguna violacion en el trabajo y welcome to los años 50 en el siglo XXI, dadle tiempo