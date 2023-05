"Llevamos cuatro años de paz social y no vamos a seguir así", avisa el profesorado asturiano

El presidente de la Junta Personal Docente de Centros no Universitarios, Jorge Espina, ha alertado al Principado de que llevan "cuatro años de paz social" pero que tras la falta de negociación por parte de la Consejería de Educación "no vamos a seguir así".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios durante una concentración del profesorado ante la Sede de Presidencia "después de una semana y de múltiples intentos" en el que la negociación con el profesorado asturiano por parte del Principado "sigue en espera".

Entre las principales reivindicaciones que afectan a más de 12.000 dicentes está la revisión de la distribución horaria semanal en la que se contemple un máximo de 23 horas lectivas, la puesta en marcha de un plan para la reducción de la jornada a todo el profesorado mayor de 55 años y la regulación de permisos y licencias, contemplando entre otras medidas el reconocimiento de los días para asuntos propios.

También están, entre las reclamaciones, la posibilidad de disfrutar de un año de formación o de poder recuperar los permisos retribuidos para dedicarlos a formación. Se trata, según Espina, de "reivindicaciones básicas de las que disfrutan otros compañeros que son funcionarios del Principado".

"El cuerpo docente parece que somos los únicos que no tenemos derechos", ha indicado, para señalar que han aprendido la lección de los sanitarios o de los jueces: "Quien no se mueve, no consigue sus derechos y no vamos a seguir de brazos cruzados", ha señalado, para sentenciar que "sin condiciones laborales docentes no hay enseñanza de calidad, que tiene que ser la prioridad número uno de cualquier gobierno y del conjunto de la sociedad asturiana".