La lección de un militar con la cara desfigurada a Robles tras elogiar a Sánchez: “No es porque sea feo, ¿no?"

Margarita Robles no se caracteriza por ser una ministra dada a la polémica. De hecho, la titular de Defensa en el Gobierno de Pedro Sánchez acostumbra a ser aplaudida de forma generalizada, se comparta o no su ideología. El motivo radica en sus críticas a Podemos, que la han convertido en una de las integrantes del Ejecutivo que menos simpatías genera en el socio de la coalición de Moncloa.

No obstante, la política leonesa sí se ha llevado una crítica este fin de semana. Todo tiene que ver con unas palabras suyas que han encontrado una respuesta cuanto menos contundente en las redes sociales.

La lección de un militar con la cara desfigurada a Robles

Margarita Robles concedió una entrevista a 'La Otra Crónica', la sección de prensa rosa de 'El Mundo'. Esta conversación se publicó hace unas horas, con un titular que no ha dejado indiferente a nadie: “Tengo derecho a un comentario frívolo. En España tenemos un Rey guapísimo y un presidente del Gobierno más guapo todavía”.

Este comentario sobre Felipe VI y Pedro Sánchez provocó la salida al paso de Pepe Candón Ballestero, un militar retirado por accidente en acto de servicio desde 2011, en las redes sociales. Este teniente, infante de marina y especialista en desactivación de explosivos decidió responder a la ministra de Defensa con el siguiente texto en Twitter: “Sra. Ministra, yo también era guapo según mi madre y ya sabe que las madres son imparciales. Pero ocurrió un trágico suceso y ahora la gente cuando me mira me pregunta qué me pasó en la cara. Quiero pensar que no me concede audiencia porque no puede, no porque sea feo. ¿No?”.

Candón acompañó estas palabras con dos fotos: una anterior a su accidente y otra posterior, con el rostro totalmente desfigurado. En su perfil tuitero se apunta que busca justicia desde que se vio obligado a retirarse (“10 años después seguimos de pleitos contra Defensa”, expone también en su cuenta). De ahí el interés en reunirse con Margarita Robles y su crítica aprovechando el último titular que dejó esta.

Robles pide una acción conjunta de Gobierno más allá de "protagonismos personales" y declaraciones "fuera de contexto"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este viernes la necesidad de que todos los ministros trabajen en una "acción coordinada y conjunta" de Gobierno más allá de "protagonismos personales" o declaraciones "fuera de contexto".

"Nos pagan por pensar en los ciudadanos, no por entrar en disquisiciones sobre nosotros mismos. No me gustan aquellos responsables públicos que, en vez de hacer una acción coordinada y conjunta de Gobierno, están en un protagonismo personal que pretenden tener", ha sostenido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre el estado de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Robles ha recordado que el Ejecutivo está formado por un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, donde la opinión de uno de sus miembros no tiene por qué llegar a ser la decisión final. Y siempre "liderados" por el presidente, Pedro Sánchez.

Por ello, cree que todos los ministros deberían "dejar a un lado" los "protagonismos personales" y las declaraciones "fuera de contexto" y realizar una acción de Gobierno en favor de los ciudadanos. "Quienes estamos en el Gobierno solo tenemos razón de ser no por nuestras ideas personales, ocurrencias o pensamientos, sino en la medida en que trabajamos por y para ciudadanos", ha insistido sin citar expresamente a nadie.

Y BELARRA EN TWITTER, EN VEZ DE TRABAJAR

A quien sí ha contestado directamente ha sido a la dirigente de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha publicado diversos 'tweets' muy críticos con Robles o las ventas de armas a Arabia Saudí. "Me sorprende un poco que a la hora que tenemos que estar todos trabajando se estén poniendo 'tweets' personales", ha reprochado la ministra.

Pero además, ha apuntado que Belarra quizá no esté "muy informada" sobre la realidad porque está "mucho tiempo poniendo tweets", ya que ha recordado que ella se opuso a la venta de misiles a Arabia Saudí.