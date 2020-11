Laura Borràs, candidata de JxCat: "No todos los partidos independentistas son igual de independentistas"

La presidenciable de JxCat en las catalanas, Laura Borràs, ha dicho que esos comicios deben ser un "plebiscito sobre el independentismo", porque no todos los partidos independentistas "son igual de independentistas", y asegurado por otro lado que Carles Puigdemont ocupará la posición en la lista que él decida.

La portavoz de JxCat en el Congreso se impuso ayer al conseller Damià Calvet en las primarias del partido para elegir al presidenciable para las próximas elecciones, tras arrasar con un 75,8% de los votos.

En una entrevista radiofónica, preguntada sobre posibles pactos postelectorales, la candidata de JxCat a la Presidencia ha expresado que su voluntad no obstante es "sumar" con "todas las fuerzas independentistas", para lograr un Govern y un Parlament "netamente independentistas".

Si bien ha asegurado que "naturalmente" ERC es su primera opción para pactar, ha admitido que le "cuesta entender" su apoyo a los Presupuestos del Estado, porque "quien pacta con partidos que no son independentistas no está trabajando para conseguir la independencia. Está trabajando para otras cosas, pero no para la independencia".

Por ello, ha instado a que las elecciones catalanas sean "también un plebiscito sobre el independentismo", ya que desde los últimos comicios "se ha visto que todos los votos independentistas no son igual de independentistas", en alusión a la estrategia de los republicanos.

Borràs, que ha asegurado que "Cataluña será independiente y lo debe ser cuanto antes mejor", ha sido preguntada sobre si cree que lo será en los próximos cuatro años: "Trabajando para hacerlo, sí. Pero hace falta tener la fuerza para conseguirlo. Si tuviera esa capacidad yo sola, le diría que sí. Pero necesito de un Govern y un Parlament independentistas y fuertes y un compromiso de todos para poder hacerlo efectivo".

Ha explicado que el vicepresidente catalán con funciones de presidente, Pere Aragonès (ERC), le felicitó ayer por whatsapp, aunque no así el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, con quien no habla desde las críticas que éste le profirió en el Congreso por sus bolsos de marca. "Yo le puedo mirar a los ojos, él no sé", ha señalado.

Por último, sobre si Puigdemont podría ser el cabeza de lista "simbólico" de JxCat, Borràs ha dejado claro que ella es "una jugadora más del equipo" y que el expresidente catalán, al que ha comparado con Leo Messi, "irá en la posición que quiera" y "decidirá ir donde quiera".

Incluso ha sugerido que no sería necesario que Puigdemont concurriera en próximas semanas a las primarias para elegir a otros miembros de la candidatura, ya que él "tiene la absoluta unanimidad de todos los afiliados para ir en la posición que quiera" sin necesidad de presentarse a "ninguna urna" de las primarias.