Las Universidades piden una reforma del sistema de control pero el gobierno no tiene planes.

Desde la Universidad tienen el convencimiento de que casos como éstos son anecdóticos, y que no pueden desacreditar uno de los mejores sistemas universitarios europeos. Sin embargo, reconocen que es necesaria una reforma del sistema universitario porque creen que se ha demostrado que no tiene los instrumentos adecuados para hacer frente a situaciones como las que afectan a la clase política española. En este escenario el Ministro de Ciencia Innovación y Universidad, Pedro Duque, ha asegurado que:"Podemos hacer cambios de normativas a largo plazo para promover que la autonomía universitaria esté en unos márgenes que permita que todo funcione mejor, pero a corto plazo no tenemos acciones".

Roberto Fernandez, presidente de La CRUE, órgano que representa a los rectores ha pedido rigor y prudencia a la hora de asegurar si una tesis está plagiada o no, porque recuerda que varían las metodologías del doctorando elija para escribirla. Lamenta que la Universidad se haya colado en el Parlamento de esta manera: “ A mi me hubiera gustado que al Parlamento llegara el debate de la financiación de las universidades, de las condiciones de trabajo de los profesores e investigadores”. Y ha lanzado un mensaje para todos los diputados: “Sean de la condición política que sean nunca utilicen la universidad de manera poco rigurosa”.

El ministro Pedro Duque ha asegurado que: "Rendiré todas las cuentas que me toquen por la parte que me toca a mí, que no es tan fácil de encontrar", refiriéndose a la necesidad de comparecer en una comisión parlamentaria. Algo que ha pedido Compromís en un escrito a la mesa del Congreso para "restablecer la dignidad de la Universidad pública tras los diferentes casos de irregularidades de los másteres de varios representantes públicos."

En España según un estudio que se presentaba esta mañana por la por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, los estudios de doctorado siguen creciendo cada año y al igual que los máster, aumenta también la edad de los matriculados. Caen considerablemente la matriculaciones de los grados.

Según este informe los graduados en máster oficial no han dejado de crecer desde 2006-2007 y alcanzan ya los 99.413. En 2017-2018 se han impartido en las Universidades españolas: 2.854 grados, 3.540 máster y 1.120 doctorados. Francesc Solé, presidente de CYD asegura que es necesario reformar el marco legal para darle mayor autonomía a las Universidades.